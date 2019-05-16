〈財報〉不受關稅戰影響 思科Q3淨利潤成長13%

思科系統 (CSCO-US) 週三 (15 日) 公布截至 4 月 27 日的第三季度財報，淨利成長 13%，來到 30 億美元，營收也超出市場預期，由於對中國銷貨量減少，以及供應鏈改變，因此緩衝公司受到中美關稅的衝擊，財報表現亮眼。

第四季度財測亮眼，分析師看好思科的強勁發展，受此消息影響，思科盤後一度上漲逾 3%。

截稿前，思科上漲 0.8%，暫收在 52.44 美元

(圖片: Investing.com)

第三季度財報關鍵數據

總營收：130 億美元，超出分析師預估的 132.9 億美元，較去年同期 125 億美元增長 4%

總毛利率：63.1%，優於去年同期的 62.3%

淨利：30.4 億美元，較去年的 27 億美元成長 13%

每股純益 (EPS)：0.69 美元，較去年同期 0.56 美元成長 23%

稀釋後每股純益 (EPS)：0.78 美元

第四季度財測

營業額: 預計將較去年同期上漲 4.5% 至 6.5%

總營收: 可望來到 134.3~136.8 億美元

每股純益: 0.66~0.71 美元

調整後每股純益：0.80~0.82 美元

市場分析師普遍預期思科營收 132.9 億美元，每股純益 0.81~0.82 美元。

過去分析師擔心思科的網路路由器業務有些是在中國生產，因此會受到中美關稅戰的影響，不過該公司表示過去 6 個月他們積極地調整生產供應鏈。

對此，思科財務長 Kelly Kramer 表示，思科已經大幅減少在中國合作的供應商，目前僅有 3% 的總收入來自中國，這避免了公司受到關稅戰的影響。

思科系統提供防火牆和病毒威脅偵測軟體等安全業務，銷售額增長了 21%，達到 7.07 億美元，超過預期的 6.704 億美元。

其中軟體業務部門的營收成長 9%，達到 14.3 億美元，不過低於預期的 15.2 億美元。

未來展望

根據 Refinitiv 的 IBES 數據，分析師預期該公司將受惠於 5G 通訊網路發展，尤其基礎設施平台業務部門 (包括交換機和路由器)，這一季度收入增長 5%，達到 75.5 億美元。收入為 74.7 億美元。該部門可望從 5G 網路中提升業績，但思科高管表示，他們預計到 2020 年才會產生影響。

去年主宰市場的科技股 (尖牙股)，在今年貿易戰的影響下接連受到衝擊，思科卻靜靜避開科技股最糟的時期，在過去 12 個月上漲近 15%，今年也有超過 9% 的漲幅，分析師認為這係因市場對其網路成長抱持樂觀，《巴倫》週刊也正面讚揚思科，並將其列為第二大可永續發展的企業。