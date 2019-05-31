華爾街投行認為思科是貿易戰中科技股的最佳安全港

J.P. 摩根是最新一家推薦思科系統 (CSCO-US) 的華爾街投行。J.P. 摩根發表報告表示，試圖保護自己免受貿易戰影響的投資人，應該將該股視為一家在中國幾乎沒有曝險的科技企業。

J.P. 摩根分析師 Samik Chatterjee 在報告中表示，「投資人非常在意與中國或華為相關的高風險股票。因此我們推薦買進思科，作為這個宏觀背景催化劑的相對安全避風港。」

美銀 (Bank of America) 也強調思科具「相對較低的中國曝險」，特別是與其他最大的科技股相比。像是 FAANG：臉書 (Facebook) (FB-US)、蘋果 (Apple) (AAPL-US)、亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和谷歌 (Google) 母公司 Alphabet (GOOGL-US)，這些大型科技股受到中國貿易風險增加的打擊，本月跌跌在 5% 至 11% 間。

相較之下，思科股價本月上漲 4.3%。J.P. 摩根和美銀都認為，因其中國曝險度低以及前景改善，還有再上漲空間。FactSet 指出，思科只有 3.3% 的營收來自中國。FAANG 企業在中國的平均營收為 7.5%，其中蘋果和 Netflix 最高，分別占總收入的 18.3% 和 10.3%。

此外，隨著中國競爭對手華為陷入貿易戰紛爭，Chatterjee 表示，思科「有可能從華為流失的市占率中受益，因為多個產品類別的零件短缺。」

J.P. 摩根還點名另一家科技基礎設施公司 Ciena (CIEN-US) 也是一家有相同保障的股票，可以從華為退出市場受益。

Chatterjee 表示，「憑藉強大的執行領導力，我們發現如果華為的市占率開始消退，思科和 Ciena 都將受益。」

除了 FAANG 股票之外，高盛也警告投資人，許多公司「有明確的中國曝險」。這些企業包括：高通 (QCOM-US) 達 65%、博通 (Broadcom) (AVGO-US) 的 54%、美光科技 (MU-US) 的 51%、西部數據 (WD-US) 的 39%、英特爾 (INTC-US) 的 24% 和 Nvidia (NVDA-US) 的 20%。