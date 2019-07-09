〈面板產業拚加值〉研華劉克振：台工控顯示器稱霸全球 應成立專業服務通路

研華 (2395-TW) 董事長劉克振今 (9) 日表示，工控顯示器毛利率高達 30-40%，未來「大有可為」，將是台灣顯示器產業的機會，他也呼籲友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 等面板大廠，應合力成立工業顯示器專業通路平台，提供 設計導入 (Design In) 的服務，如此可望「稱霸全世界」。

劉克振今出席「智慧生活顯示科技與應用產業策略會議」，他認為，在 AIoT 時代來臨，未來不同場域，智慧醫療、智慧零售、智慧工廠等都慧有很多機會。

劉克振指出，以顯示器產業鏈來看，上游是友達群創，下游則有冠捷 (TPV) 等大量的螢幕製造商，中間則整合觸控、機殼供應商，不過這些供應鏈以往都以大量的、消費電子為主，通常都把工業使用當作延伸商機 (Side Business)，造成本身發展沒有那麼完整。

但現在來看，工業顯示器反而是台灣產業的機會，目前中國、韓國等國家都還沒有重視這一塊，台灣工業電腦 (IPC) 包含研華在內，有 15 家上市公司，德國大概有 10 家左右，日本、韓國、中國 IPC 都非常少，工業電子反而是台灣顯示器能稱霸全世界「沒有問題」。

劉克振認為，工控顯示器整體的量與金額規模雖然沒有消費電子那麼大，但是毛利率都可到 30-40%，在未來將是可觀產業，對智慧醫療等 AIoT 應用也是關鍵性的影響，屆時產業鏈如果能貫穿起來，就能形成國際領先的產業鏈。

劉克振強調，對智慧零售、智慧醫療、智慧工廠等產業而言，顯示器就是零組件，被系統整合 (SI) 的公司整合一起，但是這些產業用量，需要設計、加值，因此應該要形成一個有相當規模的顯示器服務業。

劉克振解釋，顯示器服務業基本上就是通路，不需高資產、設備，就是把友達、群創，及觸控、機殼等供應商，整合一起提供終端應用。