散熱廠Q2營收報喜 超眾寫新猷、雙鴻創同期高

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 及超眾 (6230-TW) 今 (9) 日同步公告第 2 季營收，超眾受惠產品結構升級，第 2 季營收 22.01 億元，創歷年單季新高，季增 19.1%，年增 20.2%；雙鴻雖進入出貨淡季，但第 2 季營收達 22.16 億元，年增逾 2 成，創歷年同期新高。

超眾 6 月營收 8.08 億元，月增 17.17%，年增 26.63%；第 2 季營收 22.01 億元，季增 19.1%，年增 20.2%；上半年營收 40.51 億元，年增 16.45%，均創歷年新高。

超眾表示，受惠伺服器出貨持穩，及產品結構升級、匯率等因素，推升營收衝新高。展望第 3 季，可望受惠客戶新機上市，推升拉貨力道，帶動營收重回第 1 季水準，並預期今年整體營運將優於去年。

雙鴻 6 月營收 6.65 億元，月減 5.24%，年增 6.88%；第 2 季營收 22.16 億元，季減 9.4%，年增 20.96%；上半年 46.7 億元，年增 29.96%，均創同期新高。

雙鴻第 2 季因三星手機出貨高峰已過，加上華為遭美封殺，營收呈現季減，不過第三、四季產能利率將回升，下半年 ADM、伺服器和 VGA 也將推出新晶片，可望刺激銷量。

法人則預估，由於 5G 商轉時程加速，推升基地台、手機散熱需求，雙鴻第 3 季有機會站上全年營運高峰，今年毛利率可超越去年的 12.6%，全年可望賺一個股本。