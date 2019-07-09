英鎊貶勢呼應經濟警鐘 距離2年低點只差一步

英國經濟可能即將陷入萎縮，這不樂觀的消息，讓市場人士更加堅信英國央行必需降息方能應對。而受市場情緒影響，英鎊只差一步就要觸及 2 年低點。

目前英鎊匯率距離 2017 年 4 月低點 1.2441 美元只是一步之遙，台北晚間 7:25 ，英鎊貶值 0.44% ，報 1 英鎊兌 1.2455 美元。上周五 (5 日) 至今，已經連續第 3 個交易日下跌。英鎊兌歐元則是略升 0.4%，報 1 歐元兌 0.8995 英鎊。

英鎊近期走勢 (圖：Investing.com)

英鎊是否可能跌破 2 年來最低點？英國經濟數據給出的答案並不是很樂觀。英國 6 月零售銷售成長減弱、且季度經濟成長可能出現 2012 年以來首度萎縮，如此嚴峻的經濟表現，增加了英鎊的風險因子，目前貨幣市場反應顯示出明年英國央行降息的可能性有所上升。

英鎊近期處於區間整理，因為市場觀望英國新首相選情，目前主張無協議脫歐的強森 (Boris Johnson) 支持度領先。但政治風險不利於貨幣走勢，自首相梅伊 (Theresa May) 暗示自己有下台的想法至今，英鎊已經貶值約 2%。

加拿大帝國商業銀行 (Canadian Imperial Bank of Commerce) 貨幣分析師表示，英鎊走勢持續下探，可以看出市場對英國經濟的擔憂，如果第 2 季出現成長萎縮、第 3 季前景又黯淡的話，英國央行勢必要考慮是否加入全球的寬鬆潮。