紐約匯市—Fed降息2碼可能性驟降 支撐美元 歐元跌至3週低點

週二 (9 日) 交易，歐元兌美元跌破 1.12 美元，觸及 3 週低點，係因投資者重新評估 Fed 本月降息的可能性。

IMF 主席拉加德 (Christine Lagarde) 獲提名為歐洲央行 (ECB) 新主席，這加深市場參與者的擔憂，因為 ECB 可能加速傾向寬鬆貨幣政策，且比美國動作還快。

MUFG 分析師 Lee Hardman 報告指出，「歐元未能撐住，部分反映市場預期 ECB 寬鬆政策更積極，且近日拉加德獲提名接替 10 月任滿的德拉吉，成為下一任 ECB 主席，更強化了此預期。」

歐元兌美元觸及 6 月中旬以來最低點 1.1193 美元。

美元指數上升 0.1% 至 97.47，站上 3 週高點。

根據 CME FedWatch 工具，預計 Fed 將降息 2 碼的可能性自上週看到的 25% 驟降至 4.9%，甚至 Fed 9 月會議也不會降息的可能性也上升了。

但 FedWatch 顯示，本月 31 日會議上，Fed 降息 25 個基點的可能性仍有 95%，較一週前看到的 75% 可能性提高不少。

市場將關注週三起 Fed 主席鮑爾的國會證詞，以探知交易員對深度降息的賭注是否會持續下降。

中美貿易紛爭自 G20 大阪峰會以後稍微冷卻，這也有助於美元的強勢。

但長遠來看，由於美元也會因避險買盤而受惠，所以美國若與全球關係良好，可能會削弱市場對美元的胃口，且可能提高美國經濟成長放緩的預期。

Carmignac 總監 Didier Saint-Georges 表示，「經濟基本面疲弱，這可能會衝擊到美元，因為 Fed 採取更干預的態度，且貿易戰局緩和、國家貿易和財政赤字均繼續膨脹。」

「這一堆理由讓我們選擇壓低匯率風險，所以加碼歐元，且美元和日圓曝險有限。」

其他

英鎊跌至 6 個月新低點達 1.2457 美元，係因脫歐令人不安且 Boe 降息呼聲更大，令英鎊更加疲弱。不含 1 月份的「閃崩」，英鎊接近 2017 年 4 月以來看到的低點。

土耳其里拉繼大跌後走勢回穩，週末土耳其總統 Tayyip Erdogan 拔除央行長，激發市場對央行獨立性的擔憂。

里拉一度觸及 2 週低點，5.8245 里拉兌 1 美元，現已回穩至 5.7222 里拉。

由於墨西哥財政部長 Carlos Urzua 辭職，週二墨西哥披索兌美元下跌，一度跌幅觸及一個月最低點，4：05 披索兌美元下跌 1.1% 至 19.13。