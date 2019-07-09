【華冠投顧】昨天說台股小浪轉大浪!今天台股下跌-48點!大浪何時來襲?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、6168 宏齊、4994 傳奇

台股盤勢分析:

關門放狗

在美股四大指數全面回跌下，台北股市早盤下跌 - 21 點開出，在電子、金融雙雙轉弱下，指數一度下跌 - 70 點；尾盤在塑化類轉強下，終場下跌 - 48 點作收，收在 10702 點，成交量 936 億。

『小浪轉大浪』!! 在昨天下跌 - 34 點後，今天跌幅持續放大，終場下跌 - 48 點作收。就連續二天台股的表現來看，其實整體跌勢都還算抗跌；但是這並不表示短線修正已經滿足。基本上從盤中結構來看，都不是低檔『買盤』強勁；而是沒有出現追殺力道，導致台股呈現緩跌情況。但是隨著國際情勢持續弱化，加上台股類股輪動速度過快，顯示籌碼面已經開始惡性循環。就目前的結構研判，季線並沒有明顯支撐力道，所以緩跌已經算是最好的情況；但是在黑手已經『安全下莊』的情況下，投資朋友要小心盤勢出現…『關門放狗』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1736 喬山、3205 佰研、1786 科妍、3218 大學光、1762 中化生、6278 台表科、6224 聚鼎、4119 旭富… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3630 新鉅科、8046 南電、3227 原相、3552 同致、3037 欣興、5227 立凱 KY… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。