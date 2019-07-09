TRON 澄清合作企業 Raybo 遭警方突擊純屬謠言 究竟事實真相為何？

TRON 基金會早前發表官方聲明稱，針對 7 月 8 日在網絡流傳有關北京合作企業 Raybo Technologies 遭執法官員突擊的影片，實情是「Raybo 籲請警方到辦公處對現場的抗議者進行干預」，以確保職員安全。

TRON 聲明表示，抗議者是騙局「波場超級社區（Wave Field Super Community）」的受害者，同時撇清 Raybo 遭警方突擊見檢查的說法。聲明接著說道，儘管 TRON 向騙局受害者表示同情，但仍強烈譴責抗議者「針對不直接由該公司所造成的事件，來對該公司實施暴力行為」。

據了解，波場超級社區起始於 2019 年 1 月，憑著冒用 TRON 中文名稱「波場」並承諾受害者將可透過投資 TRON、BitTorrent 和 uTorrent 來獲得巨額回報，因而迅速獲得牽引力，直到今年 6 月騙局爆發後，受害者損失金額累計達 3 千萬美元，且已從行騙公司帳戶中轉出，不留一分一毫。

波場超級社區受害者表示，孫宇晨作為 TRON 執行長本應譴責行騙者，而不是沉默以對。然而，孫宇晨近日亦發出提醒稱，「TRON 絕不會要求投資者發送任何資金」。

TRON 表示，自從得知超級波場社區開始大規模誤導投資者後，Raybo、TRON 便不斷嘗試向有關當局舉報試圖使其停業，並非受害者口中所說的「毫無警惕之舉」。目前，Raybo 和 TRON 正與警方合作，致力將罪犯繩之以法以維護投資者的權益。

該聲明接著不忘提醒投資者，自今年 1 月意識到波場超級社區利用 TRON 的名義吸引投資者之後，已透過 TRON 的微博、微信等官方渠道發出警告，反對任何「為投資者提供快速收益」的潛在金字塔、龐氏騙局。此外，TRON 也在其他英語官方社群發布類似警告，並在全球範圍內設立社群團體，作為 TRON 與投資者之間的溝通窗口。

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