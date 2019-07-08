區塊客一分鐘新聞 – 7 月 8 日重點：分析師預測比特幣價格恐面臨 80％ 修正

分析師預測比特幣價格恐面臨 80％ 的修正

上週，比特幣價格走勢如戲劇般漲跌，經歷過 30% 的修正後再次跌破 1.2 萬美元。Coin360 數據顯示，截至截稿時間，比特幣價格雖然仍維持在 1.2 萬美元以下的 11,997 美元，但日漲幅仍有 6.74%。比特幣分析師 Peter Brandt 表示，比特幣仍有可能會進行小幅修正，同時出現拋物線走勢，這種情況下將有可能再次突破 1.2 萬美元大關，再創下新的歷史高位。反之，若比特幣目前的拋物線階段被打破，接下來則可能會經歷長達 7 個月、下跌 80% 的修正，屆時可能會使比特幣跌破 2018 年 3,200 美元的低點。

調查：Z 世代不計劃購買加密貨幣

美國民調機構 SurveyMonkey 的合作調研公司 Cint 日前發布調查結果顯示，超過 52% 的 Z 世代受訪者表示，未來 6 個月內幾乎沒有購買加密貨幣的可能性；5% 受訪者表示「極度有可能」；6% 受訪者表示「很有可能」；15% 受訪者表示「有可能」；17% 受訪者表示「不太可能」。Cint 表示，這項調查從今年 1 月開始陸續訪問到 1,884 名介於 13 至 21 歲之間的美國居民，以了解 Z 世代對加密貨幣的觀點。

拉美社交巨頭 Taringa 聯手 MakerDAO 推出穩定幣獎勵

拉丁美洲社交網絡巨頭 Taringa 7 月 7 日宣布，幕墻正與 MakerDAO 和電子錢包供應商 Airtm 合作，將為旗下 2700 萬用戶群推出一個基於穩定幣的點數系統。Taringa 表示，該項目已進入試點階段，旨在為創建平台內容的用戶提供點數積分獎勵，並允許用戶將積分點數轉換成 MakerDAO 的穩定幣 DAI。Taringa 還強調，該項目旨在為用戶提供安全、穩定的價值儲存方式以及財務獨立性。

比特幣哈希率每秒突破 7450 萬次再創歷史新高

根據 Blockchain.com 數據顯示，截至 7 月 5 日，比特幣的哈希率每秒突破 7450 萬次，比去年同期增長 109％。此前，比特幣最高的哈希值是在 6 月底的 6600 萬次 / 秒，而後此數值不斷穩步增長至今。今年 6 月份，有消息稱比特幣的挖礦難度達到歷史最高水平，表明礦工之間的區塊獎勵競爭越來越激烈，而隨著比特幣哈希率的創新高，通常者也意味著挖礦的耗能也在增加。加密貨幣研究公司 CoinShares 近期估計，74.1％ 的比特幣挖礦是由可再生能源提供動力。

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『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』