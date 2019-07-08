銷歐E-Bike需求熱滾滾 電池供應商統振Q2營收創41季新高

歐盟電動自行車需求增加，整車廠巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 等出貨量倍增，統振 (6170-TW) 今年以來出貨到歐盟的電動自行車電池組，年增率也高達 4 成，推升營收攀升，統振今 (8) 日公布最新營收，第 2 季營收並以 9.29 億元，創 41 季以來新高。

統振今日盤後公布營收，第 2 季以來營收都維持在 3 億元之上，6 月營收為 3.09 億元，月減 3.32%，年增率 17.75%，第 2 季營收 9.29 億元，季增 11.08%，年增率 20.33%，累計 1-6 月營收 17.69 億元，年增率 17.9%。

台灣電動自行車從台灣出口量及值大幅增加，相關零組件廠如桂盟 (5306-TW)、統振的出貨也同步成長，其中受挹注效果最明顯為統振電動自行車電池，出貨量增加超過 4 成，事業部門更自去年第 4 季起轉虧為盈，今年營運動能持續看俏。

由統振財報來看，電動自行車電池子公司統達，供應電動自行車廠的產品數量明顯攀升，去年第 4 季轉虧為盈，今年第 1 季仍維持獲利，第 2 季持續大量出貨，市場估仍可穩定獲利；桂盟也同樣受惠，主管指出，台商在台外銷電動自行車數量增加，桂盟在高加值化金屬鏈條出貨量也大幅增加，有助毛利率。

統振第 1 季稅後純益 1028 萬元，年增 2.24 倍，每股純益 0.11 元，延續去年第 4 季以來的強勢成績。

台灣自行車廠商為避開美中貿易戰與歐盟祭出的高關稅衝擊，紛紛將電動自行車從中國移回台灣生產，轉單效益持續發酵，據出口統計資料顯示，今年 1-5 月台電動自行車出口量逼近 23.4 萬台、年增率高達 1.11 倍；出口值達 3.12 億美元，年增率也達 1.03 倍。