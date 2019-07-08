燿華Q2營收56.38億元 改寫歷史次高紀錄

PCB 廠燿華 (2367-TW) 受惠軟硬結合板需求旺盛，生產處滿載階段，今 (8) 日公布 6 月營收達 19.14 億元，勝過 5 月 18.6 億元，為 PCB 同業中，少數 6 月營收優於 5 月，燿華今年上半年營收也突破 100 億元大關，全年營收估將達 210-220 億元，創新高，第 2 季營收也達 56.38 億元水準，創 6 季以來新高，也改寫單季歷史次高。

燿華 6 月營收為 19.14 億元，月增 2.9%，年增率 24.68%，第 2 季營收為 56.38 億元季增 16.69%，年增率 23.77%，累計 1-6 月營收 104.7 億元，較去年同期成長 16.38%。

燿華切入蘋果 iPods 無線藍牙耳機軟硬結合板供應鏈，目前已出貨第 2 代 TWS 產品，第 3 季起還有 2 家大型客戶 TWS 耳機軟硬結合板出貨拉升，訂單能見度可看到年底。

燿華軟硬結合板主要應用於蘋果無線藍牙耳機與汽車應用，今年上半年淡季不淡，首季稅後純益 2.04 億元，年增 3.1 倍，每股純益達 0.33 元，燿華江蘇南通投資設立的新廠，預計 2019 年年底完工，2020 年第 1 季量產，可無逢銜接上海展華廠生產，月產能為每月 90-100 萬呎，高於目前現有上海展華廠產能。

而近期中國券商指出，蘋果 TWS 耳機軟硬結合板製程，可能改為 SIP 的半導體封裝型態，燿華也仍未有聽聞