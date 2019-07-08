研華6月、Q2營收同創新高 9日填息行情添柴火

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 46.69 億元，月增 0.4%、年增 6.3%；第 2 季營收 139.76 億元，季增 13.6%、年增 10.5%，單月、單季均創新高，研華也將於明 (9) 日除息，業績創高加持下，有助填息行情增動能。

研華上半年營收 262.77 億元，同樣創同期新高，年增 9.5%，也符合公司預期，若按照法說會內容，上半年毛利率估將持穩在 37-41% 之間，營業利益可望隨營收同步成長。

今年上半年來看，來自歐美市場的成長動能強勁，帶動年增雙位數，加上零組件價格回落，毛利率估將持穩在 37-41% 之間，營業利益可望隨營收同步成長。

研華指出，6 月營收成長動能主要來自嵌入式物聯網平台事業群 (EIoT) 與應用電腦事業群 (ACG) 表現較為突出；市場來看，則以北美與新興市場成長最為強勁。

至於從整體上半年來看，除了嵌入式物聯網平台事業群 (EIoT) 表現亮眼外，網路暨通訊事業群 (NCG) 也繳出佳績；市場地區來看，則以北美與新興市場地區成長最為突出，北亞與歐洲市場則持續穩定成長。

研華也將於明日除息交易，今年每股配發 6.79 元現金股利，在 6 月、第 2 季、上半年業績繳出佳績下，也為填息行情增添動能。