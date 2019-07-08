日本三菱集團投資印尼獨角獸GO-JEK 跨足當地叫車及電子支付市場

日本三菱汽車 (7211-JP) 今 (8) 日表示，該公司已與大型綜合貿易商三菱商事 (8058-JP) 等企業攜手，投資印尼的叫車服務新創公司「GO-JEK」。

GO-JEK 是一家估值超過 10 億美元的獨角獸公司，其規模與新加坡的叫車服務新創獨角獸「Grab」規模相當，這也是 GO-JEK 首度接受來自汽車製造商的出資。今後 GO-JEK 將與在東南亞具有相當優勢的三菱汽車合作，共同進行叫車及商品配送等新服務。

(圖片：Investing.com)

目前 GO-JEK 所提供的服務，除了利用手機 APP 來進行汽車、摩托車的叫車服務外，還有商品宅配及電子錢包等業務。事業版圖擴及鄰近國家的新加坡與越南，雖是非上市公司，但其估值已達 100 億美元以上。

這次出資的成員，全都來自於日本三菱集團。分別為三菱汽車、三菱商事，以及三菱 UFJ 租賃 (8593-JP)。根據日媒報導，這三家公司已經取得 GO-JEK 數 % 的已發行股票。而日前三菱商事為了在電子支付方面進行合作，也於今年 2 月時，對 GO-JEK 進行了出資。

GO-JEK 為了加速車輛及先進科技的研發腳步，首度與汽車業結盟。其主要競爭對手的新加坡 Grab，則是已接受了來自日本豐田汽車 (7203-JP)、山葉發動機 (7272-JP)，以及韓國現代汽車的資金。

對於三菱汽車而言，這也是該公司首度出資提供叫車服務的企業。雖然東南亞是三菱汽車最大的銷售市場，但截至目前為止並未出現過大型的企業合作案。也由於三菱汽車所屬聯盟的其它夥伴，法國雷諾與日產汽車 (7201-JP)，在東南亞市場的勢力不大，這次才會以擁有豐富企業資源的三菱集團為主要投資成員。