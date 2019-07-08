致伸子公司新品上市帶動 下半年營運可望逐季成長

致伸 (4915-TW) 看好旗下子公司 Tymphany 聲學產品，多款耳機新品陸續推出，將成下半年營運主要動能，法人表示，新品推升下，營運可望逐季成長，今年營收有機會挑戰新高。

致伸營收比重中，電腦周邊 32-33%、音響周邊占 40%、影像模組占 16-17%、影印機等其他產品占 7-8%。

其中，音響周邊部分，致伸轉投資的 Tymphany 聲學產品，是丹麥的音響周邊品牌產品，下半年該品牌將持續推出新品，上市帶動致伸下半年營運成長。

展望下半年，法人表示，除聲學產品有優勢外，多款耳機新品將陸續推出，也成一大主力，可挹注下半年營運，全年營收受惠下半年表現帶動，年增上看 1 成、將挑戰新高。

而影像模組部分，致伸指出，未來將朝新增車用、監控等垂直新應用，雖目前占營收比重小，仍看好手機視覺相關應用與車用產品需求。

產能方面，致伸表示，目前主要產能位在中國，因應美中貿易戰不確定因素，已擴充捷克廠，另外，預計明年在泰國新增廠房，不過與中國廠的產能不衝突。

致伸 6 月營收 66.31 億元，創今年單月新高，月增 31.13%，年增 27.83%；第 2 季營收 167.03 億元，季增 22.4%，年增 12.8%。

上半年受惠於優化電腦周邊產品組合，及推動聲學產品有成，營收來到 303.45 億元，年增 13.8%。