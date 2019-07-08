[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月05日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大電子 本盟 昶和 天仁 元大寶滬深 嘉裕 元大台商50 錩泰 大統新創 興泰 FH滬深 東華 元大MSCI金融 喬山 本盟 宏亞 元大台灣50正2 大魯閣 富邦摩台 中釉 健和興 達新 安馳 立益 富邦發達 瑞昱 旭隼 新紡 晶彩科 佳和 富邦金融 台光電 遠雄來 佳和 康控-KY 聯發 元大MSCI台灣 映泰 統領 怡華 昶和 永豐臺灣加權 光群雷 威宏-KY 昶和 三洋紡 富邦日本 奇鋐 泰昇-KY 大統新創 本盟 國泰日經225 聯詠 大億 正道 元大歐洲50 欣興 亞崴 瑞利 元大日經225 正達 正峰新 正峰新 元大美債20反1 晟鈦 程泰 億泰 元大美元指數 泰碩 百達-KY 懷特 兆豐藍籌30反1 玉晶光 氣立 士紙 國泰標普低波高息 康控-KY 榮星 燁興 元大S&P日圓反1 立積 國化 千興 富邦歐洲 傳奇 台硝 威致 FH彭博高收益債 互億 元禎 華豐 FH彭博新興債 聯茂 永記 首利 元大台灣高息低波 矽力-KY 日勝化 麗正 群益道瓊美國地產 易華電 展宇 東訊 FH富時高息低波 南電 德淵 錸德 國泰RMB短期報酬 冠德 華廣 倫飛 富邦臺灣中小 杜康-DR 中釉 虹光 新光內需收益 陽光能源-DR 高興昌 威盛 FH美國金融股 佳龍 新鋼 浩鑫 元大US高息特別股 東明-KY 國碩 新光中國政金綠債 六暉-KY 銘旺科 新光投等債15+ 申豐 統懋 新光ICE美國權值 隴華 翔耀 大統益 翔耀 太空梭 天仁 太空梭 兆勁 恆大 連宇 麗臺 廣華-KY 吉祥全 吉祥全 炎洲 卓越 憶聲 宏洲 奇鋐 科風 嘉裕 遠見 力特 東華 立萬利 喬鼎 新紡 聯德 正達 大魯閣 泰碩 晟鈦 立益 玉晶光 聯德 佳和 晶彩科 同泰 聯發 力銘 新世紀 得力 世芯-KY 誠研 昶和 圓展 誠創 三洋紡 新至陞 嘉威 本盟 穎漢 聯合再生 儒鴻 立積 力銘 正道 迎廣 亞太電 永大 詮欣 達能 瑞利 悅城 太極 高林股 易華電 誠美材 正峰新 鋐寶科技 慧友 強信-KY 陞泰 悠克 中電 無敵 友勁 宏泰 華友聯 百一 大山 裕豐 捷泰 億泰 寶徠 天瀚 合機 愛山林 迅杰 國化 皇昌 華上 中碳 建新國際 光麗-KY 永信 遠雄來 元晶 上緯投控 夏都 華冠 懷特 新天地 裕豐 亞諾法 欣欣 寶徠 康聯-KY 統領 皇昌 中釉 客思達-KY 陽明 士紙 阿瘦 六福 正隆 格威傳媒 康師傅-DR 燁興 神州-DR 聖馬丁-DR 春雨 同方友友-DR 神州-DR 美亞 晨訊科-DR 耀傑-DR 千興 一零四 同方友友-DR 威致 欣天然 晨訊科-DR 東明-KY 新海 友佳-DR 華豐 欣高 陽光能源-DR 首利 川飛 精熙-DR 英瑞-KY jpp-KY 中福 麗正 台數科 雷虎 金寶 南六 中視 華通 鋼聯 秋雨 台揚 必應 新利虹 東訊 科定 國光生 華邦電 三能-KY 智邦 福貞-KY 錸德 基勝-KY 英業達 波力-KY 倫飛 東哥遊艇 菱生 泰昇-KY 震旦行 政伸 智寶 吉源-KY 虹光 威盛 研華 漢唐 浩鑫 國碩 友達 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 兆勁 敦吉 良得電 盟立 麗臺 志聖 吉祥全 聯陽 憶聲 禾伸堂 佰鴻 聯詠 科風 健鼎 台灣大 鈺德 力特 蔚華科 喬鼎 聯傑 正達 晟鈦 聯德 同泰 新世紀 群創 誠研 台勝科 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 亞太電 達能 太極 誠美材 眾達-KY 鑫禾 科嘉-KY 敦南 松翰 慧友 鎰勝 悠克 友勁 百一 捷泰 凌華 巨路 佳必琪 聯茂 精誠 天瀚 迅杰 台表科 華上 光麗-KY 元晶 安集 捷敏-KY 動力-KY 南電 陞泰 華冠 達方 勤誠 裕豐 寶徠 皇昌 建國 裕民 陽明 萬海 漢翔 六福 京城銀 新光金 永豐金 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 台汽電 福興 新海 中視 秋雨 中聯資源 新利虹 國光生 承業醫 羅麗芬-KY 三能-KY 億豐 東哥遊艇 鈺齊-KY