小摩：美垃圾債市場閃現新警訊

美國垃圾債市場可能正在閃現一個新的警告，即信貸週期即將結束。

根據 J.P. 摩根本週的報告，6 月大約有 525 億元由美國企業以「垃圾」信用評級發行的公司債以低於面值 70 美分的價格交易，這個金額是 6 個月來的最高水平。

債券交易價格低於或等同面值可能表明對借款人或整體產業償債能力的擔憂。不符最高投資級別評級的高風險企業通常被歸類為高收益或垃圾信用。

J.P. 摩根分析師匯總了一張圖表，顯示過去 10 年間高收益企業債交易價格低於 70 美分或者更低的情形。

雖然 6 月的不良債券僅佔 1.2 兆美元垃圾債市場的 4.3%，但上次出現如此高的交易量是在去年 12 月。

當時，美國債市和股市因大幅拋售而遭到打擊，這是由於市場擔心即使美國經濟顯示出放緩的跡象，聯準會 (Fed) 仍將繼續升息。

雖然強勁的就業報告對 Fed 本月底降息 50 個基點的可能性產生了一些疑問，讓週五 (5 日) 美國股市下跌，但根據 CME 集團的 FedWatch 工具，至少降低 25 個基點的可能性仍為 100%。標準普爾 500 指數本週上漲 1.6%，道瓊工業平均指數上漲 1.2%。

然而，通常被認為是煤礦中金絲雀的高收益市場，有時會比股市更能釋出一些對交易和美國經濟不太樂觀的訊息。

根據 J.P. 摩根的數據，6 月低於 70 美分的高收益債券中有近半來自能源產業，而電信佔其中的 21%，醫療保健貢獻約 12%。

如果民主黨候選人最終從川普手中重新拿下白宮，人們越來越擔心美國製造業放緩以及醫療保健可能出現全面改革的可能性。

油價也經歷大幅下跌，有些人認為世界主要石油生產商準備設定每桶 50 美元為警示線，以穩步降低價格。

Resource Alts 投資組合經理 Mike Terwilliger 指出，「在這種背景下，以及圍繞貿易戰的不確定性，市場反映出對這個週期的擔憂日益增加。」

但他也看到了垃圾債的潛在機會，特別是如果週期正在轉變，投資人將美國信貸資產作為避風港，「人們是否會往負收益的德國國債中尋求安全？不，他們將流入美國信貸市場，在我看來，這將使美國信貸的下次低迷既淺薄又短暫。」