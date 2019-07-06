博通晶片業務不振 冀圖收購資深軟體企業轉型

在川普政府去年阻止博通 (AVGO-US) 收購晶片製造商高通 (QCOM-US) 後，CEO 陳福陽 (Hock Tan) 就將注意力轉向軟體，追逐上市企業中基本上常被遺忘的老邁公司。

首先是 CA Technologies，這家 42 年歷史公司推出的軟體常獲資訊科技團隊採用，博通在一年前以 190 億美元收購。

現在，博通正在洽談收購 37 年歷史的安全軟體供應商賽門鐵克 (Symantec) (SYMC-US)，該公司一直苦於財務狀況惡化以及高級管理層頻繁轉換。《彭博》2 日報導，兩家公司正在進行高階談判。

據 3 位知情人士透露，如果無法收購賽門鐵克，博通的收購名單也還有另一家軟體基礎設施企業：Tibco。Vista Equity Partners 在 2014 年以 43 億美元的價格收購了 Tibco。《彭博》報導指 Vista 去年起開始考慮出售 Tibco。

匿名人士表示，如果博通成功收購賽門鐵克，那麼收購 Tibco 或其他軟體基礎設施公司的打算就會被無限期延遲或擱置。不同的博通顧問團隊一直在同時處理兩項交易，因為陳福陽決定在今年進行大規模的收購。

此舉將代表博通的根本性轉變，該公司長期以來一直被認為是依靠收購半導體取得大量營收的少數大型買家。博通估計，蘋果透過包括富士康在內的多家供應商收購買手機和平板電腦零件的交易，佔其最新當季銷售額的 13%，低於去年同期的 17%。而博通前 5 大客戶的總銷售額佔其營收的 32% 左右。

博通需要軟體業務，因為其半導體業務受到影響，主要是由於華為的不確定性。華為於 5 月被美國政府列入黑名單，未經許可不得採購美國企業產品，因此博通將今年的半導體銷售預測調降 20 億美元。該業務已經陷入困境，今年前 2 季的半導體解決方案營收較上年同期下降超過 10%。

陳福陽在上月第 2 季財報電話會議上指出，「美中貿易衝突，包括華為出口禁令，造成經濟和政治上的不確定性，並降低我們全球」製造業客戶的佔比，「因此，需求波動性增加，我們的客戶正在積極降低庫存水平以管理風險。」

當博通在其史上最大的軟體交易中收購 CA 時，陳福陽並不知道華為的禁令即將到來，但他清楚地意識到業務需要多元化。在完成收購 CA 交易後，博通內部劃分成三個部門：半導體解決方案、軟體基礎設施和非常小的知識產權授權業務。靠著 CA，軟體基礎設施現在占總營收四分之一左右。

更重要的是，它為投資人提供了一定程度的希望，因為至少知道博通在核心業務下滑時還能轉向何處。

賽門鐵克目前市值 155 億美元，在收購計畫曝光後後，該公司股價 3 日上漲 14%；年營收 47 億美元。若博通成功收購，將賽門鐵克與 CA 結合後，軟體將佔博通總營收的 37%。

但博通收購賽門鐵克無助業績成長。賽門鐵克的銷售額在過去 4 季中有 3 季下降，因為新的雲端安全提供商已經占據了大部分企業市場，而專注於行動設備的新興企業更是已經抓緊了消費者市場。

相反地，博通只是在安全軟體中抓住一個高知名度品牌，因為該公司管理層中的不穩定性，收購反而變成負擔。賽門鐵克 5 月宣布任職 3 年的 CEO Greg Clark 無預警離職，距財務長 Nicholas Noviello 離職還不到 4 個月。Clark 是 7 年來第 4 位辭職的 CEO，目前由董事 Richard Hill 臨時取代。

同樣在 5 月，賽門鐵克公布第 4 季營收低於分析師預期，並為 2020 年第 1 季和全年提供令人失望的展望預測，導致股價下跌 13%。即使在 3 日的反彈後，該股仍比 2 年前下跌超過 10%。

對博通而言唯一的好處是能夠採取類似私募股權類型的作法，並在削減成本的同時充分利用賽門鐵克的訂閱收入。由於它在 CA 收購案中接收了一位重要的企業軟體銷售主管，因此可能有機會合併這兩個企業並省下一些錢。

Piper Jaffray 分析師在報告中寫道，博通想「重演 CA 作法」，「博通開始與特定的客戶建立更深層次的關係，以便在放棄追求新客戶的同時善用 SG&A (銷售、維續和管理) 成本，」「它也可以延伸賽門鐵克『吃到飽』策略，讓博通能夠進一步滲透到特定客戶。」

陳福陽的職涯一是直是靠大宗交易創造。身為 Avago Technologies 的 CEO，他先在 2015 年以 370 億美元收購博通，並成為合併後公司的 CEO，並更名為博通。然後，他試圖以超過 1000 億美元惡意收購高通。川普總統在 2018 年 3 月以國家安全為由阻止了這項交易。博通之前為此決定將設在新加坡的總部遷至美國。

由於博通總部現在位於加州聖荷西，收購一家總部位於美國的賽門鐵克或 Tibco 將不會受到政府的監管。但如果政府認為博通收購案帶來風險，那麼監管機構可能會取消像是賽門鐵克這樣的安全公司的部分許可。