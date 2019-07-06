〈分析〉亮麗的非農報告背後 暗藏什麼實際訊息？

美國公佈 6 月份非農就業報告數據遠優於預期，意味著美國經濟邁向更好的擴張嗎？從報告本身來看，整體就業的成長軌道，其實沒有太大的改變。透露出美國就業市場雖然穩健，但沒有更多的改善。

為什麼說就業市場其實和今年以來的步調一致呢？

今年就業增速緩步放慢

6 月份非農就業人數增加 22.4 萬人，遠高於市場分析師預期的 16.2 萬人，不是達到今年以來最佳表現嗎？不過 4 月和 5 月份就業人數，是再度遭到下修 1.1 萬人。統計今年上半年增加了 100 多萬就業機會，平均每個月增加人數在 17.2 萬人左右。其中第 2 季的平均新增就業人數為 17.1 萬人，稍稍低於第 1 季的平均 17.4 萬人。

因此，在這樣的基礎來看，可以看出第二季整體的就業步調是略為放緩，若以這樣的速度估算下半年的就業增幅，則今年整體就業成長率與去年相比，成長幅度大約落在 1.4％。

相比之下，去年上半年同期平均每月的新增就業人數在 23.5 萬人。去年全年的就業增長年增率約為 1.8％。整體來說，整個就業市場成長步伐是在穩步放緩之中。

非農就業人數年增率 (來源: Barron's)

兼任多份工作人數攀至新高

家計部門調查中，兼職多份職務的就業人口，大增了 30.1 萬人，創下 2018 年 7 月以來的最大增幅。整體兼職人數達到了 815.6 萬人，不僅超越了 2008 年金融海嘯時期的水準，創下紀錄新高。

分析師認為，儘管全職就業人數增加、打工人數降低，但許多人其實是身兼多份工作，可能反應當前美國勞動生產力偏低，薪資成長未見加速的結果，也顯示這次經濟循環中復甦仍不完全。

藍: 兼任多職就業人口總數 紅: 每月變動人數 (來源: ZeroHedge)

黃金年齡的就業率停滯不前

儘管就業人數持續增加，但 25 歲至 54 歲的青壯年「主力型」的就業人口 (Prime Age) 就業比率卻停滯多月。6 月份主力勞動人口的就業比率維持在接近 80%，仍低於金融海嘯前 2007 年的循環高點，也低於 1999 至 2000 年的 81.5%。此比例在近幾個月未見提高的情勢下，顯示就業市場雖然穩定，但成長可能已經出現停滯。

黃金人口占整體就業比率 (來源: Barron's)

整體來說，好消息是，就業市場並未惡化，壞消息是，它似乎已經停止更多的改善。在這樣錯縱數據的基礎上，聯準會今年底前調降利率水準的可能性仍存，但幅度可能不及先前市場預估。

觀察芝加哥期貨 FedWatch，市場依舊預期聯準會在下次 7 月 31 日的政策會議中，將會降息，不過預期降息兩碼的機率，由先前的 29.2% 驟降至 4.9%，降息一碼的機率則提高至 95.1%。維持利率不變的機率，完全沒有。