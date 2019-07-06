〈分析〉AMD為何股價4年來暴漲1840%？轉虧為盈的秘密就在這

超微半導體 AMD(AMD-US) 股價在四年前，2015 年 7 月跌至歷史新低，落到每股 1.61 美元，正瀕臨著從半導體產業淘汰的命運，快轉至今日，2019 年的超微起死回生，轉虧為盈，成了投資人眼中的寵兒。

週四 (4 日) 美股收盤 AMD 股價來到每股 31.19 美元，與該公司過去 13 以來的歷史最高紀錄的 34.3 美元相比，只下滑了 9%，究竟超微是如何從逆境中浴火重生？

AMD 的浴火重生記：

專門製造 CPU 與 GPU 的超微，創立於 1969 年，總部位於加州，不過一直到 1996 年超微才真正進入半導體產業，當時 AMD 的主要客戶偏向低階晶片市場，以低於業界的產品價格出售以提高競爭力。

不過低利潤的戰略沒有讓 AMD 賺進分毫，但確實讓 AMD 成為 21 世紀初家喻戶曉的名字。

2015 年半導體先驅英特爾 (INTC-US) 致力要開發出最新一代晶片，而出現生產停滯的情形，就在這時當時超微的 CEO 蘇姿丰做了一項決定，而這關鍵的決定替超微帶來了連續三年的營收增長，自 2016 年至 2018 年，AMD 股價從 8%、21% 跳至 23%，創下相當驚人的成長。

總計 AMD 自 2015 年至今，股價已飛漲了 1840%。

AMD 近四年來股價走勢 (圖片: Investing)

轉虧為盈秘密：產品技術轉型成功

許多科技公司通常跌倒後要再重新振作都非常難，更多時候是往往一蹶不振，過去就有許多例子如黑莓機、Nokia 等。

因此 AMD 想要成功轉型，就必須盡快縮小其產品性能差距，並且英特爾業務停滯，正好開啟 AMD 進入半導體市場的機會。

2014 年至 2015 年之間，英特爾想盡辦法開發出 10 奈米製程的晶片處理器，而另一方面，超微則開始與台積電合作，生產流線改變。

其中最關鍵的技術，就是台積電的 7 奈米製程，替美國晶片製造商提供了優勢，處理演算能力更加快速。

於是 AMD 推出了最新一代 CPU 晉升到與輝達 (Nvidia) 和英特爾的晶片性能平起平坐的地位，且價格更低。當時 AMD 的 Ryzen 5 CPU 售價僅要 199 美元，而競爭對手英特爾的 i9-9900k 售價則為 499 美元。

AMD 近年季度營收成長 (圖片: Investing)

過人的領導者

除去技術層面，AMD 能有如此驚人轉變，還得歸功到一個人身上，她就是超微 CEO 蘇姿丰 (Lisa Su)。

2014 年 AMD 聘請有著麻省理工學院博士學位的蘇姿丰，當時的 AMD 面臨著最嚴峻的挑戰，PC 方面不如英特爾、手機行動裝置則有高通 (Qualcomm)、聯發科等強勁對手，核心產品繪圖晶片也被輝達超越。

而蘇姿丰協助超微走出困境，搶下微軟 Xbox One 晶片訂單，後陸續也開始與蘋果、Sony、微軟、Google、阿里巴巴等科技大廠合作。上月 Barron’s 甚至將她評為「世界最棒 CEO」之一。

AMD 首席執行長 Lisa Su(圖片: AFP)

當前 AMD 身價可不便宜，收益 125 倍，遠期收益為 30.7 倍，市值 340 億美元，過去 12 個月帶來了 61 億美元的收入。

儘管如此，市場分析師認為 AMD 的故事雖令人振奮，但該公司的風險回報率目前還不盡理想，在進場前須審慎做好分析。