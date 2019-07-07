〈鉅亨看世界〉用「心」進行身份辨識

生物辨識技術對現代人來說並不陌生，指紋、臉部、聲紋辨識等都已被廣泛運用在生活當中。如今，隨著科技不斷的更新，美國特種部隊在未來將使用新的技術來辨識遠程識別目標，就是靠「心臟」來辨識人體。

近年來，許多國家都在進行遠程辨識技術相關的研發，根據 MIT Technology Review 的報導，在美國特種部隊的要求下，五角大樓開發了一種代號為「Jetson」的技術原型，能夠使用紅外線雷射來偵測人類的心臟特徵。可偵測範圍為 200 公尺，若使用更先進的設備，距離範圍可能更大。

這個名為「Jetson」的新裝置，使用雷射振動測量技術來檢測心跳所造成的表面運動，通過檢測由人的血流引起的紅外光變化而收集的心跳模式，可以穿透普通衣物，但如果遇到厚重的大衣就可能影響到偵測結果。五角大廈反恐技術支援辦公室的 Steward Remaly 表示，在條件良好的情況下，這項技術的辨識率可達 95% 以上，甚至更高。而在實際使用之時，也將同時和人臉辨識等其他辨識技術一起使用。

雖然心臟辨識遠不如指紋或臉部辨識來的明顯，但人類的心跳具有獨特的輪廓，使其成為一項有用的生物識別技術。此外，與臉部識別不同，臉部識別可能需要清晰地看到某人的臉部，並且要避免被頭髮或其他物件覆蓋，由雷射所進行的心跳偵測可以穿透衣物，並能從不同角度都能探測。

這項技術也因此引起了學術界的擔憂，若能透過衛星發射雷射來進行相關辨識，很可能帶來重大隱私問題。不過，Remaly 對此表示，雷射有可能從更遠的距離來發射並偵測，但是這並不代表能從外太空進行生物辨識的作業。

而對於美國特種部隊在應用方面來看，軍方認為該技術可以適用於偵測隱形無人機內的心跳來識別叛亂分子。

然而，與所有生物識別系統一樣，相關技術要能實際運必須要有足夠龐大充足的數據庫資料，才能進行交叉比對。和目前的指紋數據庫和臉部數據庫相比，心臟辨識技術目前最大的挑戰就是數據量不足，實用性在目前來看也因此比不上指紋和臉部辨識。