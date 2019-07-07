〈觀察〉儲蓄險若再降息與定存利率相去不遠 一個原因仍有優勢

近年來，壽險業者大量銷售高利儲蓄險，導致保費收入過度成長，為了因應 IFRS 17 號公報，金管會出手管制調整商品結構，各壽險公司 7 月再度調降利變保單的宣告利率，若再降息恐怕就與銀行定存的利率相去不遠，但其實儲蓄險因為不需繳稅，因此對某些族群來說，仍有比定存更具吸引力的價值。

台灣人有多愛買儲蓄險？根據金管會保險局統計資料顯示，2018 全年新契約保費收入高達 1.17 兆元，其中儲蓄險占市場高達 7400 餘億元，占市場比重高達 54%。

不過，台灣保險業預定於 2025 年正式接軌新會計準則 IFRS 17，保險業的負債須採「公允價值」評估，這種高利保單，深受利率波動影響，若利率大降，儲蓄型保單的保險合約服務利益（CSM）成為負數，對保險公司來說就是賠錢商品，且將直接反映在財報上。正因為如此，因應 IFRS 17 號公報，金管會出手對高利保單開刀。

各壽險公司從今年 4 月起，開始調降利變保單宣告利率，6 月、7 月都見到保單降息潮，目前新台幣計價的儲蓄型保單 IRR(內部報酬率) 只有 2% 多，若再降息恐怕就與銀行定存利率相去不遠，加上定存解約容易，且只有利息減少的損失，儲蓄型保單通常有閉鎖期，提前解約需支付解約費用，可能損及本金，若是剛買就解約，損失更慘重。

在儲蓄險的利率愈來愈低，解約又缺乏彈性的情況下，儲蓄型保單的吸引力恐愈來愈薄弱，不過，相較於定存利息所得逾一定門檻就需繳稅，以及要繳二代健保補充保費，儲蓄險沒有這些稅負問題，尤其透過保險受益人的指定，還能達到財富傳承的目的，對某些族群來說，仍然比定存有優勢。