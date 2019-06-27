川普：印度對美課高關稅不可接受 必須撤回！

G20 峰會即將召開，美國總統川普此時卻向砲火指向多個傳統盟友，不但稱美日安保條約不公平、越南占盡美國便宜之外，也表示印度對美國課徵的關稅「不可接受」，他將與印度總理莫迪 (Narendra Modi) 面談此事。

美國這個月取消對印度的重要貿易優惠待遇後，印度對 28 項美國商品提高關稅。

川普在推特發文表示，他期待與莫迪討論一個事實，就是印度多年來一直對美國課徵高額關稅，最近又進一步提高，「這是不可接受的，關稅必須撤回！」

(川普推特)

根據白宮發布的川普在日本行程，6 月 28 日早上 8 點半，他將會晤日本首相；9 點 15 分開始與日本首相和印度總理舉行三邊會晤，9 點 35 分會晤印度總理。

這則推文的立場不同於美國國務卿 Mike Pompeo 週三在印度的聯合聲明，聲明中提及「即使是偉大的朋友也有差異」，被視為企圖淡化美印緊張局勢。

根據美國數據，2018 年美印雙邊貿易額達到 1420 億美元，較 2001 年增長了 7 倍。

今年 3 月 4 日，美國貿易代表辦公室發布聲明，表示由於印度未能確保在多個行業向美國提供公平、合理的市場准入條件，美國政府將終止該國的「普遍優惠制度 (GSP)」待遇。命令本月生效，並將使印度至少有 56 億美元的出口商品不再享受免稅待遇。

作為回應，印度官員稱，印度可能會對 20 多種美國商品徵收更高的進口關稅。去年，印度也提高一系列美國商品的進口關稅，以報復美國所課徵的鋼鋁關稅。

印度政府消息人士表示，印度的關稅與其他開發中國家相比並不是很高，印度的關稅也符合世界貿易組織 (WTO) 規定，美國對某些商品徵收的關稅要遠高於印度。