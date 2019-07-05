孫正義：南韓應積極發展人工智慧!

據韓媒報導，軟銀社長孫正義 (Son Masayoshi) 週四 (4 日) 在青瓦臺與南韓總統文在寅會晤，言談中孫強調南韓應著重投資人工智慧 (AI) 相關領域，他建議文在寅能從教育、政策和預算各方面支援 AI 發展。

據了解，文在寅期望軟銀能投資青年創業者並進行 AI 專家培訓，孫正義也表示同意。

軟銀積極鼓勵企業投資 AI 不是新鮮事了，孫正義認為 AI 會是這世代革命性的突破，此次會面文在寅，更是積極鼓勵南韓開發 AI 產業。

「南韓需要採取更大膽的決策，才能領先在ＡＩ發展領域中」孫正義補充說道：「我們將盡可能地幫助南韓投資人工智慧項目」

而最近日韓貿易戰的緊張局勢，使得南韓半導體產業對高端電子材料的來源緊縮，在這場會議中也引起了業界的關注。

在青瓦臺的與文在寅會面 1 個半小時後，孫正義也與三星電子副會長李在鎔等經濟界相關人士會面，討論日本和南韓企業在技術領域的合作。

出席這場會議的還有現代汽車集團高級副董事長鄭詠勳，LG 集團董事長具光謨等知名企業高層。

孫正義其下的軟銀擁有一個 100 兆韓元 (約 85.54 億美元) 的願景基金(Vision FUnd)，專門用於投資世界各地有前途的科技企業。

據了解孫正義已通過該基金，在首爾的電子商務平台 Coupang 投資 30 億美元。

不過孫的主要看中南韓三星與 LG 兩大晶片廠的潛力，尤其是在物聯網技術和人工智慧相關發展上。

南韓最大網際網路公司 Naver 和軟銀合作投資全球 IT 業務，2016 年 Naver 與日本集團的子公司 SoftBank Ventures 共同投資 500 億韓元，投資媒體產業公司。