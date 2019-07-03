推5G！KDDI攜手軟銀、共同在地方建置基地台

日本 KDDI(9433-JP) 與軟銀 SoftBank (9434-JP) 在週三 (3 日) 時表示，雙方將在 5G 基地台的建置上活用彼此的資源，以加速 5G 網路普及的速度。而這兩家企業也採取開放的態度，不排除未來與其它通訊業者合作的可能性。

(圖片：Investing.com)

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KDDI 與軟銀在 3 日時宣布，將於日本地方上的 5G 基地台基礎建設上合作，雙方將相互利用彼此所保有的基地台資產，以期早日完成相關的網路建置。

目前已經選定 3 個日本地方城市，分別是北海道的旭川市、千葉縣的成田市，以及廣島縣的福山市，預計在 2019 年的秋天開始，就會著手進行實際驗證。將在工程設計及管線施工方面謀求效率化，並就地方基地台的建設期間短縮，進行效果上的檢驗。

而在選定這 3 個城市的理由方面，分別是旭川市由於位處寒帶，有進行實驗的必要性，而當地在企業招商方面的態度也非常積極。而成田市則是因為位處日本的國家戰略特區，加上地緣上鄰近東京等緣故。福山市則因為與 KDDI 簽有協定，在此次雀屏中選。

推 5G！KDDI 攜手軟銀、共同在地方建置基地台。(示意圖) (圖片：AFP)

KDDI 方面表示「由於在地方提振的話題上，彼此共有了課題及方向性，因此決定和軟銀攜手合作」。除此之外，在其它業者參加的議題上，該公司則表示「由於基本上是開放的，可能性並非為零」，在態度上保留了與其它業者合作的空間。