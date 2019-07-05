貿易戰肆虐 東南亞國家意外受惠 迎來貿易順差

據日經報導，正逢全球產業供應鏈遭美中貿易戰肆虐，兩大經濟體的貿易戰卻重塑東南亞的產業鏈，東南亞國家意外成為跨國企業轉移出中國生產地的第二順位。

由於中國受到美國貿易關稅制裁影響，成為許多跨國企業紛紛將生產業務移出中國，東南亞主要國家遂取代中國成為目前亞洲主要對美國出口的生產地，其中馬來西亞、越南和泰國因為中國的轉單效應，迎來亮眼的貿易順差。

馬來西亞政府週四 (4 日) 公佈的數據顯示，5 月份馬來西亞對美國的出口額年增幅 11.7% 至 78 億令吉(約 18.8 億美元)，抵消了馬來西亞對中國出口下滑 2.2% 的萎靡，激勵整體出口成長 2.5%。

貿易戰也意外重塑馬來西亞的產業鏈，其中以機電相關產業為重，當地一間日本銀行高層表示，為了避開美國的關稅制裁，許多跨國企業紛紛將生產地移出中國，加上中國經濟受貿易戰拖累，緩解占馬來西亞三分之一的機電相關產業的成長。

東南亞主要國家出口貿易增減圖 (圖片: 日經)

其他東南亞國家也因為相同的模式，迎來可觀的出口增幅， 5 月份泰國電腦相關零件出貨量強勁，對美國的出口增長了 7.8%，達到 26.2 億美元。

新加坡對美國的出口額持續增長了四個月，與大幅下滑 2 位數的中國出口額形成對比。

先前日本瑞穗綜合研究所調查顯示，中美貿易戰中，越南成為貿易出口替代的最大受惠國，其淨出口增長為 7.1%。該研究所預測，馬來西亞和泰國的淨出口成長率將超過 1%。

美中長期的貿易摩擦，導致東南亞國家中斷了原本與中國經濟體系緊緊相依的供應鏈，不過給了東南亞地區成為跨國企業取代中國的生產地，意外給了東南亞國家另一項貿易戰的優勢。