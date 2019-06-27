彭博：華為員工與中國軍方合作 AI 與軍事通訊項目

華為向來否認與中國政府存在任何關係，《彭博社》週四最新報導顯示，華為多名員工與中國大陸政府關係密切，與中國軍方大量合作人工智慧 (AI) 與軍事通訊項目，但華為稱這些合作未經公司授權。

根據中國學者和行業專家的期刊和線上研究數據庫論文顯示，在過去的十年中，華為工作人員與人民解放軍各機構成員合作，開展從人工智慧到無線電通訊至少 10 項的研究工作。

華為多名員工與人民解放軍合作研究一系列潛在的軍事和安全應用，包括協助中央軍事委員會調查分部，擷取並分辨網路影片留言，還與國防科學技術大學合作，探索收集和分析衛星影像和地理座標。

華為發言人施洛斯 (Glenn Schloss) 回應，華為無留意員工按個人能力出版的研究論文。

施洛斯 (Glenn Schloss) 稱，華為沒有與人民解放軍附屬機構進行任何研發合作或存在夥伴關係，只開發和生產符合全球民用標準的通訊產品，並不為軍方定制研發產品。

華為多名員工與人民解放軍合作研究一系列潛在的軍事和安全應用。(圖片：AFP)

美國一直在敦促其盟友禁止使用華為 5G 設備，指控華為竊取商業機密，並替北京當局實施監控，美國 CIA 亦控告華為受到中國軍情單位資助，美國更進一步祭出華為禁令，將其列入貿易黑名單，全面封殺華為。

根據華為歷年財報顯示，過去 10 年中國政府補助華為將近 110 億人民幣 (約台幣 504 億)。

華為面對美國的指控一向予以否認，始終對外否認與中國大陸政府有任何關係，無論是創辦人任正非或是華為高層皆強調產品安全性，願意向全世界所有國家簽署一項「無後門」協議。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)