俄羅斯央行發布報告 檢視央行數位貨幣的利弊因素

俄羅斯央行在 18 日公布的政策簡報中表示，央行已檢視央行數位貨幣 (CBDC) 的利弊因素。

在名為《央行數位貨幣有未來嗎？》的文件報告中，俄羅斯央行指出央行數位貨幣的可能好處，包括可降低交易成本，並提供一種風險較少且較具流動性的資產。

然而，俄羅斯央行亦指出，央行數位貨幣在降低交易成本這點上，可能只有在央行數位貨幣的技術解決方案於支付與儲蓄運用方面能提供比法定貨幣、簽帳卡更好的工具時，才能實現。

雖然央行承認央行數位貨幣具足夠優勢，但欠缺匿名性是唯一的可能缺點。具體而言，央行強調央行數位貨幣無法提供像現金一樣的匿名度。

這份文件指出：「央行數位貨幣實際上無法提供現金所提供的同等匿名程度。這對監管當局來說是肯定是一大好處，但對使用者而言卻是一大缺點，這些使用者不只包括參與可疑活動的人，還包括擔心隱私的人。」

俄羅斯央行還指出，央行數位貨幣能夠在低通膨與溫和利率的環境下，與商業銀行競爭存款。央行指出，只有在提供流動性和便於使用的情況下，央行數位貨幣才能完全等同於現金。

近期，世界經濟論壇 (WEF) 發布一份報告，宣稱至少 40 家全球央行計劃探索央行數位貨幣。國際清算銀行 (BIS) 先前發布的研究也指出，全球 70% 的央行正在研議發行央行數位貨幣。

在 4 月 1 日，巴基斯坦央行副總裁宣布，該央行目標在 2025 年前發行數位貨幣。

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