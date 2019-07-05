伊朗強烈抗議英軍扣押油輪 緊張局勢加劇

英國海軍陸戰隊週四 (4 日) 扣押了一艘伊朗油輪，原因是它涉嫌違反歐盟與美國禁令，向敍利亞販售石油。伊朗外交部指責英國非法扣留船隻，因此傳召英國駐德黑蘭大使。這次的扣船事件，可能加劇伊朗與歐美的對立。

這艘在巴拿馬註冊的油輪「Grace 1」被指運送伊朗原油到敘利亞，西班牙外交部長 Josep Borrell 表示，英國政府在美國的要求下，在當地時間週四清晨，與布羅陀港口及執法部門扣留船隻。

伊朗外交部發言人指責英國是非法劫持油輪，這是「海盜行為」。

據直布羅陀政府指出，「Grace 1」被懷疑將原油運到敘利亞政府控制的 Baniyas 煉油廠，因此違反歐盟的制裁令，直布羅陀首席部長 Fabian Picardo 已經向歐盟通報情況。

白宮國家安全顧問 John Bolton 表示，英國這次行動是「很好的消息」，這艘油輪違反了歐盟制裁，美國及其盟國將繼續阻止德黑蘭和大馬士革的政權，「從這種非法貿易中獲利」。

雖然歐盟自 2011 年起就禁止向敘利亞運輸石油，但它從未在海上扣留過油輪。與美國不同，歐盟並沒有對伊朗實施廣泛制裁。

《BBC》軍事記者 Jonathan Beale 說，雖然英國一直暗示這是直布羅陀政府領導的行動，英軍只是協助，但情報似乎來自美國。

律師事務所 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman 合夥人 Matthew Oresman 認為，這次是歐盟首次有公開而激進的行動，鑑於北約成員國已經介入，應該已與美國進行了某種程度的協調，這也可能是向敘利亞、伊朗及美國發出信號，表明歐洲認真對待裁制。