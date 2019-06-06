聯俄抗美！習近平出訪俄羅斯

中國國家主席習近平昨 (5) 日抵達俄羅斯，進行為期 3 天的國事訪問。而中俄兩國也在同一日發表兩份聯合聲明，顯示出雙方友好關係。在中美關係惡化的情勢之下，這次習近平出訪俄羅斯格外受到矚目。同時阿里巴巴與中國石化也與俄羅斯企業簽署合作協議，也突顯出兩國企業間交流緊密。

(圖片: AFP)

聯合聲明摘要：

中俄雙方將發展新時代全面性的戰略合作夥伴關係，包含維護兩國核心利益，保障兩國各自安全、主權和領土完整。

反對包括單邊貿易制裁在內的任何形式的保護主義，並以世界貿易組織為核心，維護並鞏固開放、透明、包容、非歧視的多邊貿易機制。

堅持無條件落實伊朗核問題的協商。中俄雙方認為美國對伊朗實施單邊制裁不可接受。

在「一帶一路」與歐亞經濟聯盟銜接發展上，中俄兩國會密切配合。

積極推動核裁軍、核不擴散、和平利用核能等三大支柱。

此外，阿里巴巴集團與俄羅斯主權財富基金直接投資基金（RDIF）、俄羅斯最大社交和 IT 集團 Mail.ru，以及俄羅斯綜合電信運營商 MegaFon 宣布成立新合資公司 AliExpress Russia JV，並簽署協議。

阿里巴巴將取得 AliExpress Russia JV 49.9% 具有投票權的股份，合資企業將由阿里巴巴和 Mail.ru 提名的兩位聯合 CEO 共同經營。

同時，中石化、俄羅斯天然氣工業銀行、俄能源龍頭 Novatek 也共同簽署合資協議，未來將在中國銷售液化天然氣。