對抗AMD的競爭 Nvidia宣布推出SUPER系列顯示卡 速度更快

在遊戲顯示卡市場，Nvidia 正面臨更多來自 Advanced Micro Devices(AMD) 的競爭。為與之抗衡，Nvidia 說將於本月稍後，推出三款新型以圖靈為基準的顯示卡。

週二，Nvidia 宣布了三款顯示卡 GeForce RTX 2080 SUPER，GeForce RTX 2070 SUPER 及 GeForce RTX 2060 SUPER。這三款顯示卡係根據當代的圖靈繪圖結構所設計。2070 SUPER 與 2060 SUPER 將於 7 月 9 日開賣，2080 SUPER 則將於 7 月 23 日開始銷售。

Nvidia 公司 GeForce 行銷部門主管 Matt Wuebbling 在新聞發布會上說，「SUPER GPU 系列圖形處理器可為要求較高的 PC 玩家提供更佳的效能，有利掌握即時光線追踪效果。」

去年 9 月，Nvidia 首度推出以圖靈晶片為基礎的 RTX 遊戲繪圖顯示卡。

Nvidia 的 GeForce 產品管理主管 Justin Walker 說，與非 SUPER 型繪圖卡相較，這些新型顯示卡的速度平均要快約 10% 到 20%。

這三款顯示卡中，有二款的推出時間，係在 AMD 於 7 月 7 日推出 Radeon RX 5700 XT 與 RX 5700 之後二天。

今年以來，Nvidia 股價上漲約 25%，小幅高於 Nasdaq 的近 22% 漲幅。但該股價仍較去年高點大跌逾 40%。