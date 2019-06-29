超級電腦技術已給了中國？ AMD出面否認

週四 (27 日) 根據華爾街日報報導，AMD (AMD-US) 將極關鍵的尖端超級電腦技術，不正當地轉給中國的合作夥伴。不過在消息傳出後，AMD 極力否認，表達這項報導並非正確地傳達事實。

美國商務部本月再列 5 家中國單位企業入「實體名單」，限制超級電腦與伺服器的生產。其中包括了與 AMD 有合作關係的天津海光先進技術投資（THATIC）與中科曙光（Sugon）。

華爾街日報報導稱，美國的實體名單禁令已經太遲了，因為天津海光已從 AMD 取得尖端的芯片架構技術，在超級電腦的開發上面，將有重大突破。同時詳述 AMD 如何規避美國的監督，將這把「科技王國的鑰匙」給與中國。

中科曙光是中國超級電腦的生產商，據華爾街日報稱，中科曙光也是北京當局支持的供應商。2016 年 AMD 與中科曙光合資設立天津海光，授權 x86 和 SoC IP 於晶片的開發生產。

不過 AMD 已出面否認這項報導。AMD 表示，雙方的合作並未涉及報導所稱的重大關鍵技術，且與中國方面的交易，都獲得美國監管當局的同意。

在 AMD 聲明稿中，AMD 的資深副總裁暨總法律顧問 Harry Wolin 表示，華爾街日報的報導有許多錯誤，沒有搞清楚 2016 年當時 AMD 與中科曙光合作的方式。

AMD 表示，公司遵循美國法規，對中國合作夥伴的交易結構，是建立在商業需要與技術問題上，並非故意逃避監管。此外，公司從未收到監管當局提出關於中國合作方面的任何異議。

上個月 AMD 的首席執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 在台北國際電腦展 (Computex) 上已表示，不再向天津海光授權最新的 x86 晶片。半導體分析師認為，中科曙光等中國廠商沒有美國先進技術的支持下，是否能繼續生產出超級電腦將存在疑慮。

超級電腦指大量資料與高速運算電腦，運算速度大都可以達到每秒一兆次以上。可用於飛彈防禦、加密技術、軍事用途等重要工具上。