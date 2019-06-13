怪了 加徵關稅 美國進口家電價格 竟不漲反跌

幾個月來，系列研究報告都顯示，川普總統加徵關稅後，將導致物價上漲，美國家庭一年支出將會增加數百美元。然而，却鮮少有證據，證實此一結果。

以洗衣機與烘乾機為例，自關稅於 2018 年中生效後，美國以外地區製造的產品價格的確上漲。但政府數據顯示，目前新家電的價格已下跌，並接近加徵關稅前的水平。

去年秋季，洗衣設備價格年率上漲 15%。現在，根據最新政府數據顯示，5 月底的價格已較一年前下跌 1.2%。

自川普去年加徵關稅後，連通貨膨脹也告下滑。消費者物價較一年前僅上漲 1.8%，低於去年夏季的上漲 2.9%。

低通貨膨脹率促使聯準會 (Fed) 即將降息，此一預期引發了美國股市近來上漲。

這到底是怎麼回事？經濟學家提出了各種解釋。

全球經濟轉弱，美元走強，讓美國人購買進口貨較為便宜，減緩了關稅的衝擊。過去一年，除石油外，進口商品價格下跌了近 1%。

FTN 金融公司分析師說：「我們進口了通貨緊縮，」

企業也可將生產轉移給美國及海外較低成本的製造商，以壓低價格。例如，LG 與三星現在在美國的生產量已見增加。

生產商品或勞務的成本 -- 亦即單位勞工成本 -- 已連續二年下降。

企業並沒有太多定價能力。儘管企業主管都說，他們將會把與關稅有關的成本轉嫁給消費者，但消費者對物價上漲，非常抗拒。而且有了網際網路，消費者可以四處找尋最佳交易，或等待物價再度下跌。

BMO 資本公司分析師說：「雖然關稅使得物價有溫和上漲壓力，但因美元走強，單位勞工成本下降，且數位科技推升了線上競爭，通貨膨脹依舊獲得抑制。」

但經濟學家說，關稅若長期實施，通貨膨脹仍將走高，物價上漲終將讓美國人荷包縮水。

然而，一如近來的證據顯示，關稅與物價上漲的關係，並非是絕對的。