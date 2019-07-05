【運達投顧】 美債殖利率連42日倒鉤，美股休市一天，回歸基本面實質



◆消息面影響暫時淡化 回歸基本面實質 美債殖利率連 42 日倒鉤

美股休市一天。

(一) 美國 10 年期債券 4/26 殖利率達 3.03%，7/3 該殖利率收在 1.83%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。 3/22 美國 3 月期債券殖利率高於十年期債券殖利率，殖利率曲線反轉。投資人視此為經濟即將衰退的訊號。

(二) 貿易戰歷程:

◇4/30 美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 將在 4 月 30 日於北京展開第 10 輪高階貿易談判

◇5/6 美中貿易談判再度陷入僵著，大戰一觸即發！自稱「關稅人」的美國總統川普週日 (5 日) 推文對中國祭出嚴重警告，他表示，由於美中協議進展緩慢，中國正試圖重新談判，他下令下週五 (10 日) 將對價值 2000 億美元中輸美商品關稅稅率，將由原先的 10% 提高至 25%，而剩餘未稅中國進口商品也岌岌可危，很快地將祭出最高 25% 關稅稅率。

◇5/14 中國對約 600 億美元的美國商品進行報復，包括從小型飛機、電腦、紡織品到化學品、肉類、小麥、葡萄酒和液化天然氣等商品上調關稅高達 25%。中國將繼續暫停調高美製汽車與零件的關稅。

◇5/14 中國甫報復，美國週一 (13 日) 隨即再開槍，25% 關稅清單價值拉高到 3000 億美元，包含手機、玩具等消費品。

◇5/16 美國財政部長梅努欽稱美國貿易代表可能很快地將前往北京，進行新一輪的美中貿易談判

◇5/17 美國商務部將華為列入貿易黑名單，並宣布將於美東時間週五 (17 日) 生效

◇6/12 中美貿易戰延燒下，中國從多個領域反制美國，現傳出將火力瞄準好萊塢，不僅禁止影院和電視台播放美國電影

◇美國最快於 7 月 2 日再對剩下價值 3,000 億美元的大陸輸美產品，加徵 25％關稅。

◇日本 G20 峰會週五 (28 日) 即將登場，為期兩天，而備受矚目的川習會將於本週六 (29 日) 舉行。

◇7/1 中美貿易重新回到談判桌，美國總統川普的亞洲之行讓美中貿易戰局面逆轉，他和中國國家主席習近平達成共識，將繼續恢復美中貿易談判，也允許華為向美國供應商購買無國安顧慮的元件。

(三) 經濟數據: 晚間公布美國 6 月失業率 前值: 3.6% 市場預測: 3.6%。

※運達投顧 高維緒分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律。

