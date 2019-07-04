無聲抗議20年券暴衝事件 台灣公債主要交易商連兩天拒絕報價

一場交易意外促使台灣 14 家中央公債主要交易商發出無聲抗議：拒絕履行 20 年期指標公債的報價義務，導致該券連續兩天出現零報價的罕見情況。

事件緣由來自電子盤交易一向鮮少成交的 20 年期長券，在本周二突然有某一家民營銀行一口氣主動成交數億元台幣由交易商掛出的賣價。突如其來的買盤驚醒經常是在「手中無券」情況下「義務報價」的交易商，被迫得向利率掛價更低的交易商買入以回補部位，連鎖效應導致該券在一天之內大跌逾 25 基點至 0.73%，與 10 年指標券的利差也創下逾 10 年來最低的約 5 基點。

而一來一回之間，交易商產生了虧損，只能啞巴吃黃連認了。

這起事件突顯了一個早已存在的問題：債券交易商雖然對指標券有報價義務，但在 20 年期這種多已被投資盤鎖在冷宮、不再轉手的券種，真的急需買進時根本是大海撈針，價格容易在一眨眼間大幅跳升，高額損失也隨之而來。為了不再出現虧損，近兩天交易商索性放棄報價。

群益金鼎證券資深債市交易員 Baker Tu 表示，這種情況每一到兩年發生一次，令人難以忍受。他稱已向櫃買中心提交暫停報價同意書直至 8 月中旬，理由是無法在市場上找到券回補。

依照櫃買中心「中央公債主要交易商應配合辦理事項」的規定，主要交易商應在上午 9 時至 12 時之間持續對市場公開提有效的雙向報價（買 / 賣價），且報價單日中斷時間累計不得超過 30 分鐘。如果交易商無法提供正常報價，需要櫃買中心同意。

如今交易商集體拒絕報價，正是對這個制度缺失的無聲抗議。凱基證券也在今日的債市日評中指出，近期交易商暫停義務報價 20 年券，讓想詢價的買方缺乏參考區間外，只能依照賣方喊價來成交，令買方除了含淚追價外，更令市場交投急凍。

櫃買中心副總經理周惠美指出，現行規定交易商就是有報價義務，如果交易商未申請暫停報價就逕不報價，該中心只能按規定匯報給中央銀行，由央行後續研議處理。「我們會去了解原因，」她說，如果交易商有建議也可以提出來討論。

群益金鼎證券的 Baker Tu 說，央行給予主要交易商的權利是融通資金，但目前台灣資金寬鬆，除非交易商已出現經營風險，才會走到向央行借錢這一步，否則幾乎不必動用。如果央行願意給予證券商到拆款市場調度資金的權利，不必只靠債券附買回 (RP) 融資買進債券；或者單獨給予 14 家主要交易商競標公債的權利，並由發行人財政部給予類似承銷的相關費用，那麼才有平衡報價義務與風險承擔的實質內容。

「（現在的）公債主要交易商的義務負擔大、風險高，卻沒有什麼實質受益的權利，這樣的制度不如廢除，」他稱。

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