美中貿易戰牽動全球經濟 下半年景氣留意這三大因素

美中貿易戰牽動全球景氣走勢，投信認為，影響下半年景氣主要有三大關鍵因素，包括對景氣過度悲觀、勿輕忽通膨，以及新興市場變化。

首先是對於景氣過度悲觀，滙豐中華投信投資長張靜宜表示，目前投資人仍對全球經濟衰退風險擔憂，但目前企業基本面仍有支撐，加上貨幣政策助攻，預期全球股市仍有一定的報酬吸引力。

第二是對通膨的忽略，滙豐中華投信認為，短期內全球通貨膨脹不會顯著上升，但要注意的是，只要物價指數或利率走升，也可能讓固定收益市場的波

動。

張靜宜解釋，根據滙豐環球投資管理團隊分析顯示，投資人在幾個債券類別

的利率曝險並未得到合理的補償，其中在固定收益部份，滙豐中華投信依然看好新興市場政府債券和亞洲企業風險性債券。

至於新興市場部分，滙豐中華投信認為，新興市場目前仍有獲利空間，以中國來說，在經濟改善的帶動下，新興經濟體的增長有望復甦，即便地緣政治不確定性仍將構成挑戰，但部分資產類別的價格仍具吸引力，若關鍵性風險未如預期出現，這些資產的表現仍有可能超越其他類別。

但要注意的是，如果美國經濟表現優於預期，導致通膨及實際利率上升，美國政府可能轉向更為鷹派的立場，預期將對投資市場產生重大影響，投資人必須留意這一點。

展望未來，滙豐中華投信強調，投資人必須關注政策和經濟成長如何演變，以及企業基本面和政治風險的發展，其中政治不確定性和投資市場不間斷的波動風險，這些挑戰可能延續至 2020 年。

