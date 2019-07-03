川普稱美國在貿易戰中大勝 專家：中國比較像贏家

美國總統川普和中國國家主席習近平，上週六於 20 國集團 (G20) 峰會上，達成貿易戰暫時休兵的共識；川普事後宣稱，美國在與北京的貿易爭端中「贏很大」但專家認為，中國比較像贏家。

G20「川習會」結束後，美中兩國決定恢復貿易談判，美方無限期暫停對 3000 億美元中國輸美商品加徵關稅，且美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為；川普稱，中國承諾購買大量美國農產品；不過，中國官方媒體報導，並未提及「承諾購買大量美國農產品」一事，僅強調，川普希望中國能從美國增加進口。

值得注意的是，川普並未承諾，將華為從貿易黑名單中移除；白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 亦表示，川普並沒有「大赦」華為，中國仍須解決先前導致貿易談判觸礁的問題，至於貿易談判得耗時多久才能達陣，還無法預測。

資產管理公司 Fasanara Capital 執行長 Francesco Filia 在接受 CNBC 採訪時指出，川普和習近平取得的共識，缺乏明確細節，也不清楚雙方做出哪些讓步，「截至目前為止，中國比較像贏家。」

Quill Intelligence 執行長 Danielle DiMartino Booth 直言，川普對中國做出頗多讓步。

渣打銀行全球宏觀策略主管 Eric Robertson 說，川普對華為問題的說法，卻乏明確性，這也是 G20「川習會」後，市場反應不如預期強烈的原因之一。

川普週一對媒體表示，美中已開始進行新一輪貿易磋商，雙方談判代表透過電話「談了很多」。