聯準會降息美元疲軟 公股銀美元定存年息跌破3字頭

市場對聯準會降息抱持高度期待，壓抑美元升勢，本土銀行的美元定存利率越壓越低，過去 3 字頭的年息逐漸消聲匿跡，以公股行庫來說，存款年息約 2.3%~2.5%；外銀仍積極吸收美元，包括渣打、花旗下半年仍持續推出美元優利定存，年息仍有 3 字頭。

渣打銀行第 3 季新推出「美金活利滿滿活動」，主打活儲帳戶可讓資金靈活運用，舉凡新資金且使用線上換匯，單筆存滿 10 萬美元存款年息可達 2.8%，符合線上換匯條件者可再加碼 0.2%，也就是 3 個月期存款年息可達 3%。

渣打銀行表示，該方案可結合渣打美利超值活存帳戶，該帳戶美元最高牌告利率 0.45%，加上專案 3% 利率，換算年利率最高可達 3.45%。

美國聯準會鴿派態度牽動美元匯率、利率走勢，根據渣打銀行觀察，匯率市場波動大，客戶承作美元存款多半會選擇活存帳戶，方便資金靈活運用。

花旗 (台灣) 銀行即日起到 10 月 31 日止，從他行或自行存入新資金辦理美元 6 個月期定存，最高可享存款年息 3.28%，

舉例來說，以美元新資金辦理 6 個月期定存，單筆存滿 28.8 萬美元存款年息可達 3.08%；以非美資金換匯辦理存款，單筆存滿 28.8 萬美元，存款年息可達 3.28%。

公股行庫美元定存利率則有下修趨勢，包括台銀、一銀等美元定存幾乎都不見 3 字頭利率，以台銀來說，以新資金承做單筆存滿 5000 美元，3 個月與 6 個月期年利率分別為：2.2%、2.3%；以新台幣定存解約轉存美元，年利率分別為 2.3%、2.4%。

一銀的 e 指外幣優利定存，單筆存滿 1000 美元，三個月期可享存款年息 2.2%，6 個月與一年期存款年息分別為 2.3%、2.4%。