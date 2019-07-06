〈理財〉迎接暑假旅遊旺季 消費掌握三大攻略

根據中央銀行統計，暑假、農曆新年期間為每年旅行外匯支出的兩大高峰期，凱基銀行內部統計資料也發現，每年 6~8 月暑假期間確實為換匯高峰期。規劃海外旅遊除了安排行程景點之外，凱基銀行建議掌握以下三大攻略：(1) 大額花費刷信用卡消費，可享比現金匯價低的即期匯價，(2) 使用銀行「外幣到價通知」服務，設定理想外幣匯率，掌握換匯時機，(3) 投保旅平險讓旅程更加安心。

很多民眾出國旅遊前會猶豫，海外消費該選擇使用信用卡還是現金？凱基銀行建議宜以信用卡為主，比重分配為小額的花費用現金支付，大額的花費則使用信用卡支付，一來因為可以適用相對比現鈔優惠的即期匯價，二來因信用卡萬一不慎遺失可辦掛失，反觀持現金還須擔心被搶被竊的風險。

凱基銀行還建議，出國最好能攜帶 2 張以上 Visa、MasterCard、JCB 不同卡別，以備不時之需。此外，一般說來，海外刷卡需額外支付的 1.5% 手續費，故建議選擇一張提供 1.5% 以上海外消費現金回饋的信用卡；以凱基銀行信用卡為例，7~9 月海外消費滿額最高享 4.5% 回饋，不僅抵銷手續費支出，亦可彌補台幣貶值造成多付出的價差，反之，當台幣升值，甚至可賺到現金回饋，少付價差。

不只凱基銀行，瞄準暑假海外旅遊夯，包括元大銀行、台新銀行、星展銀行等都針對信用卡提供「海外消費現金回饋」，回饋比率從 2.2-3% 不等，更有抽機票等各種活動。

若有外幣現金的需求，該如何掌握換匯時機？凱基銀行建議經常旅遊的民眾，可以參考平均匯價並善用銀行提供的「外幣到價通知」服務，以國人最常兌換的美金來說，美金兌換台幣過去 10 年的平均價格大約在 30.71 元左右，如透過銀行「匯率到價通知」設定一個低於現價或低於 10 年均價的價格，價格到了就由系統主動通知，輕鬆達到事半功倍之效，當然平均價格是個參考值，若目前價格早已低於均價，只要確定未來有外幣需求，不要遲疑，趕緊行動換匯。

凱基銀行提醒，除了開心出遊，出國旅遊還是要兼顧風險保障，一般來說，若透過信用卡刷全額的機票或 80% 以上旅行團費，銀行將贈送卡友旅平險的保障服務，但要留意的是，信用卡贈送的旅遊平安險，與民眾自行投保的旅遊平安險最大的差異在於「保障期間」不同，信用卡贈送的旅平險，通常僅提供飛航期間的保障，而自行投保的旅平險，從開心出門到平安回家，全程都在保障期間中，因此，建議可額外花幾百元的預算，確保旅遊全程都有保障。

另外，凱基銀行還提醒，若本身已投保個人傷害、醫療保險… 等，亦可致電保險公司，確認萬一在海外發生緊急狀況，是否提供「海外急難救助服務」，近年來，自助旅行盛行，缺少導遊的協助，隨身攜帶保險公司提供的海外急難救助卡，更能讓旅程更添一份安心。