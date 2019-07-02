孩子的未來比較重要 超過7成民眾重視子女教育經費勝過存老本

少子、高齡化社會，儲蓄退休金已成現代人理財新顯學，但對於有孩子的父母來說想法可能不太一樣，根據外商壽險調查，超過 7 成的父母重視孩子的教育基金更勝於自己的退休金，有 8 成以上的父母會一路幫孩子準備教育經費到大學以上。

保誠人壽針對家中有 18 歲以下孩子的民眾，透過網路進行 2019「子女培育大調查」，調查發現 52.2% 受訪者願負擔教育經費直到孩子大學畢業，26.9% 則願意負擔子女教育經費到研究所畢業。

至於錢要哪裡來？調查發現，在儲備子女的教育費時，47.5% 受訪者會先「減少或停止休閒活動或渡假」，43.3% 則會「犧牲私人時間或愛好」，另有 37.6% 受訪者會「花時間多了解儲蓄教育金的工具」。

調查也發現，68.6% 受訪者表示，如果錢不夠用而要削減財物支出，最不可能犧牲的就是子女的教育經費，顯示台灣父母對子女教育的重視程度可見一班。

不少民眾會選擇送孩子出國遊學增廣見聞，調查指出，47.7% 受訪者會優先考慮安排孩子「出國遊學或留學」並資助相關費用；僅 5.2% 民眾表示不會資助子女海外學習相關費用，原因在於「擔心子女安危」、「認為孩子應學習理財自己負擔費用」或是「經濟能力不足負擔」等。

除了要為籌措教育經費傷腦筋，教育子女也讓家長們頗為費心，70.6% 受訪者擔憂「子女交友不慎或行為產生偏差」，而面對現代科技變化，父母認為子女需要具備的能力，以「解決問題能力」及「溝通與表達能力」較為重要，占比分別達 52.8%、50.9%。