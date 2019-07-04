台積電Q3可望季增15% 外資提5大法說看點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於 18 日召開法人說明會，外資匯豐證今 (4) 日發布報告表示，台積電受華為、CPU 需求復甦，預期下半年動能可望回升，本季營收估將季增 15%，維持買進評等、目標價 271 元，匯豐證也點出，本次法說將聚焦在庫存水位、先進技術發展及下半年展望等 5 大問題。

匯豐證針對台積電法說會，提出 5 大聚焦，首先是對下半年及明年半導體市場展望，第 2 是整體產業供應鏈庫存調整的水位如何，及是否受華為與美中貿易戰影響，第 3 是目前客戶針對台積電 7+、6、5 奈米製程、EUV 開發進度與庫戶採用狀況，第 4 是未來產業競爭格局，最後則是今年資本支出金額是否調整。

匯豐證表示，展望下半年，台積電近期訂單主要受華為與供應鏈調整庫存影響，6 月初需求放緩，不過 5G 發展需求帶動、華為供應鏈逐步恢復穩定，訂單逐步回升，估本季營收將季增 15%，第 4 季也將成長逾 1 成，全年則估持平去年表現。

匯豐表示，台積電擁領先製程，明年營運仍可成長，雖然近期傳輝達 (Nvidia) 將部分訂單轉移給對手三星，但仍看好在蘋果 (AAPL-US)、聯發科 (2454-TW)、華為、超微、高通 (QCOM-US) 等訂單持續成長。

另外，台積電針對物聯網開發的低耗電平台 (Ultra-low Power platform) 及相關產品，也都可刺激 12、16 奈米業務。

匯豐證仍對台積電維持買進評等，但仍需觀察幾個風險，包含大環境需求尚未復甦、手機客戶集中度高，產業波動大，客戶產品轉移至新技術的進度，仍略低預期等多重風險。