〈日韓貿易戰〉日韓相爭恐引爆危機 川普政府選擇沉默應對

據《彭博》報導，幾十年來，日本和南韓一直存在不睦，但始終只停留在表面的言語指控及外交動作，如今雙方的不和升級到了經濟面，但美國罕見地一聲不吭，僅在一旁觀看。

由於二戰時期「徵用工」的訴訟問題，日韓兩國近期衝突擴大，日本宣布加強審查半導體材料出口，以報復南韓的法院裁定。南韓認為此舉違反了 WTO 規定，除在 WTO 提告外，也準備展開報復。

史丹福大學國際政策講師 Daniel Sneider 對日韓歷史均有研究，認為當前兩國走向經濟戰，而且非常危險。

專家：川普沉默恐讓危機升級

過去，美國向來會介入日韓的爭端，因為日韓共同面對著北韓的安全威脅，以及中國軍隊的壯大，也威脅著美國。但是這次盟友吵架，川普政府顯然缺席，川普過去對美軍在日韓的部署也多次質疑，認為沒有從中得到實質利益。

Sneider 曾著書，談論日本及南韓如何看待他們的共同歷史，他表示，川普沒有公開聲明以緩解衝突，可能讓日韓認為可以放手繼續爭鬥。

川普 (左) 與安倍晉三 (圖片: AFP)

Sneider 說，過去美國一直認為，兩名東北亞盟友的緊張升級，可能威脅美國利益，但川普政府已經放棄了自己的責任。

考驗美、日、韓關係

一名不願透露姓名的國務院官員表示，面對共同的區域挑戰，日本、南韓和美國保持緊密合作關係至關重要。

美國過去的政府協助促成了 1965 年日本與南韓簽定條約，東京支付約 3 億美元—相當於目前 24 億美元價值，以處理此事。依協議主張，應「徹底與最終」解決此項紛爭，南韓專制政府當時將這筆資金用為發展產業的種子資金。

日本安倍政府主張，「徵用工」如今涉及的不是歷史問題，而是國家間的國際協議是否得到維持的問題。

南韓大廠股價受挫

穆迪週二發表報告，認為日本限制半導體材料的出口，將打擊全球供應鏈，並使三星及 SK 海力士等南韓大廠受傷。相關南韓科技公司不認同此一看法，但公司股價在此事後均下挫。

2011 年至 2013 年擔任南韓駐日大使的 Kak-Soo Shin 表示，目前的摩擦可能是預示著「一個非常危險和惡性的升級」。

他認為南韓需理解日本為何對此沮喪，並警告日本，應關注此舉所帶來「無可彌補的危機」。雙方應該認真考慮，誰會從這次首爾與東京的分歧中受益。

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