〈日韓貿易戰〉大手筆！韓國投入6兆韓元因應日本制裁

根據韓媒報導，韓國產業通商資源部昨 (3) 日決定對半導體材料、零組件、設備研發投入 6 兆韓元（約 51.3 億美元）的預算，因應日本限制對韓出口。

韓國產業通商資源部表示，根據上個月公布的製造業復興戰略，現在進一步詳述關於材料、零組件、設備產業的投資方向。具體而言：

2020 年起十年內對半導體材料、零組件、設備研發投入 1 兆韓元的項目已完成可行性調查。

至於一般材料、零組件、設備，韓國政府正在對從 2021 年開始的 6 年內，投入 5 兆韓元的方案進行可行性調查。

日本經濟產業省 7 月 1 日宣布，將對出口韓國的半導體材料加強審查與管控，並將韓國排除在貿易「白色清單」外。這次限制向韓國出口的半導體材料主要是氟化聚醯亞胺、光阻劑和高純度氟化氫，這三大重要原料主要是用在 OLED 面板、半導體等產業。

氟化聚醯亞胺目前全球 90% 以上的產能來自日本供應商，如住友化學等，預計此次出口管制措施將衝擊三星、LG 等面板廠軟性 OLED 出貨量。而中國目前正積極發展 OLED 面板，是否利用此機會擴大勢力版圖值得關注。

光阻劑則是晶圓製造過程中重要的材料，占整個晶圓製造過程的成本約為 6%～7%。而日本企業在全球擁有 70% 以上的市占率，且韓國企業能替代的空間有限，預計會對韓國代工及記憶產業的衝擊影響較大，例如三星及海力士。

至於高純度氟化氫主要用於晶圓表面清洗、晶片加工過程的清洗和腐蝕等。日本企業同樣位居全球主導地位。不過中國也擁有豐富的氫氟酸產能，長期以來均為氫氟酸出口國，有機會隨著這次日韓貿易衝突發酵，進一步強化電子級氫氟酸的生產能力。