如果沒有貿易戰 標普500指數可能早就登上3100點了

鉅亨網編譯張祖仁 2019年7月3號9點40分

美股頻創歷史高點，但如果沒有貿易戰，股指會如何表現？

由於美國與其盟國之間的貿易爭端升級為互課關稅，投資人一直受到這類新聞的影響，心情往往在兩個極端間擺盪。

在美國總統川普和中國國家主席習近平在日本舉行的 G20 會議上同意達成關稅停火協議後，全球股市週一 (1 日) 走高。標準普爾 500 指數攀升至 2964 點，創下歷史新高，超過 6 月 20 日以來的紀錄。

但週二 (2 日)，美國對歐盟 40 億美元進口商品加徵關稅的消息以及對​​全球經濟成長的擔憂，又給投資人澆了一頭冷水。

專家表示，儘管創下了新的記錄，但貿易戰的起伏仍然對股市產生影響。

美國銀行美林 (Merrill Lynch) 美國股票和數量策略主管 Savita Subramanian 表示，如果你把所有的日子拿掉，包括會影響市場的正面和負面貿易消息，那麼標準普爾 500 指數應該會達到 3100 點。

Subramanian 說，投資人因此失去了 4.5% 以上的收益。

與中國的貿易戰遠未結束，因為僅是停火而不是宣布持久的貿易協議。美國銀行 (Bank of America) 全球經濟學家 Aditya Bhave 表示，事實上，除了取消美國企業與中國華為公司開展業務的禁令外，G20 協議幾乎沒有新的進展。

他說，「但如果現狀不斷惡化，沒有消息不一定是好消息。」

隨著華盛頓和北京之間的貿易談判有望再次重啟的同時，還有很多頭條新聞正在發生。

美國銀行全球經濟主管 Ethan Harris 表示，「我認為，在這場貿易戰中，我們完全處在暴風眼中。」他補充說，貿易議題將繼續主導明年走勢，就像過去一年一樣。

該銀行預計標準普爾指數年終目標價在 2900 點。

分析師還表示，如果沒有足夠的動力，美中將不會達成完全成熟的貿易協議。Bhave 表示，「沒有苦過，焉有成果」。這種痛苦必須以經濟放緩或股市大跌的形態出現。

與此同時，股市仍然受到全球供應鏈情緒波動和壓力的影響。

Subramanian 說，「進行中的關稅談判對美股造成的頭號風險是獲利率，」全球化一直是美國企業獲利率擴張的最大驅動因素之一。轉向更具保護主義色彩的貿易體制將會徹底改變這種狀況。