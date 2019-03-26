委內瑞拉動盪恐加劇 美國原油漲逾1%

根據《彭博社》報導，俄羅斯近期持續強化與委內瑞拉的關係，美國國務卿龐培歐日前表示，不會對此袖手旁觀；外界憂心，前述情勢發展，恐使委國局勢更加動盪，影響其原油出口，今 (26) 日國際油價走揚，西德州中級原油漲逾 1%。

台北時間週二晚間 7 點 05 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.79%，至每桶 67.34 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.24%，至每桶 59.55 美元。

西德州中級原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，持續執行減產措施，加上美國對伊朗、委內瑞拉祭出制裁，影響其原油出口，今年以來，國際油價累計上漲逾 25%。

華僑銀行經濟學家 Howie Lee 指出，OPEC 的減產措施，有助支撐油價，投資人正持續關注全球經濟成長前景，可能對油市造成的影響。

OPEC 的減產措施，有助支撐油價。(圖：翻攝自彭博)

近年來，委內瑞拉經濟低迷、通膨飆升，累計已有數百萬民眾出走國外；外界多認為，總統 Nicolas Maduro 的錯誤政策，是造成經濟危機的主因。

今年 1 月，委內瑞拉國會及反對派領袖 Juan Guaido，自行宣布出任「臨時總統」，且隨即獲得美國總統川普及多個鄰國承認，Maduro 憤而宣布，與美國斷交；而國家領導人「鬧雙包」的情形，也讓委國政局更加動盪。

3 月 23 日，兩架俄羅斯軍機飛抵委內瑞拉，據悉，機上載有 100 名俄羅斯軍人及裝備；對此，美國國務卿龐培歐強調，俄國試圖加劇委內瑞拉緊張情勢，美國不會袖手旁觀。