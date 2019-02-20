〈彭博專欄〉真正的匯率操縱國是美國而非中國

美國總統川普應該照照鏡子看看。中國並不是匯率操縱國。

彭博新聞記者 Saleha Mohsin 和 Katherine Greifeld 報導稱，據悉作為世界兩個最大經濟體貿易談判的內容之一，美國向中國提出了保持人民幣匯率穩定的要求。華盛頓方面怕中國會通過本幣貶值來應對美國提高進口中國商品關稅所產生的影響。

這種認識是不公平的。儘管兩國之間發生了貿易衝突，但是中國人行實際上一直在實行盯住美元的政策，讓本幣矢志不渝地緊跟美元走勢。

自 2015 年以來，中國人行一直在嘗試擺脫美元讓人民幣轉而與一籃子貨幣掛鉤，但並未能取得多大成果。心理積習難改。中國人依然將人民幣價值與美元聯繫在一起，因此每當人民幣因為美元走強而趨弱時，他們便開始設法將資金轉向境外。

去年 8 月，當人民幣兌美元匯率眼看就要破 7 時，中國人行重新引入了所謂的逆周期因子，基本上算是承認其擺脫美元的嘗試已經遭遇失敗。

現實是，如果美國想要人民幣保持穩定，美國就首先需要讓美元保持穩定。川普反覆發表推文，對聯準會升息之舉提出批評，毫不掩飾其對美元走軟的渴求。後來聯準會主席鮑爾終於在去年 12 月改弦易轍，表明未來在升息問題上他會更加謹慎。在世界其他地方，一連串這樣的事情會被輕而易舉地貼上操縱匯率的標籤。

來看看聯邦基金期貨。短短三個月的時間裡，市場行情反映出的利率前景預期從年內兩次升息變成了全年按兵不動。貨幣的價值取決於國內外利差。如此這般，美國何以保持美元穩定？

美國的貨幣政策也正在引起海外的狐疑。與增速正在放緩的中國經濟不同，美國經濟以及它的通膨預期依然保持著強勁勢頭，所以聯準會官員們何以要在這種時候討論放慢縮表腳步？聯準會此時退出當前緊縮周期難道不顯得操之過急？

世界需要人民幣穩定，這一點毫無疑問。中國若是啟動本幣競爭性貶值，必然會給所有其他國家帶來大麻煩。但是美國也該首先管好自己的家才行。