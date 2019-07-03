〈特斯拉展望轉佳〉台供應鏈營運看俏 貿聯-KY估拉貨動能可逐季成長

特斯拉第 2 季交車創新高，第 3 季可望延續，貿聯 - KY(3665-TW) 供應其車用線束，營運後市也獲看好，下半年拉貨動能將逐季升溫。

特斯拉公布第 2 季生產數據，共生產 8.7 萬輛，交車更達 9.52 萬輛，優於華爾街預期的 9.2 萬輛，季增 51.1%，也打破去年第 4 季創下的 9.07 萬輛歷史記錄。

特斯拉也預告，在手訂單將反應在第 3 季總體產量和交車量，且日前公司也表示，周產能要在今年從 5000 台提升到 7000 台，市場人士預估，特斯拉第 3 季產銷量可望挑戰 10 萬輛的大關。

受惠特斯拉海外市場銷售狀況趨於穩定，加上生產效率提升，貿聯也看好，下半年車用線束出貨逐季穩定增加，貢獻營運表現。

據了解，目前貿聯車用線束營收比重約 16%；若從客戶營收占比來看，特斯拉則約占貿聯整體營收 7%。

此外，特斯拉上海廠今年底、明年初也將投產，初期每周產能可達 1000-2000 台，明年應能達到周產能 3000 台、年產能 15 萬台的目標，也將推升貿聯車用線束出貨成長。

特斯拉執行長馬斯克也曾表示，中國是僅次於美國的第二大市場，上海超級工廠中期目標將會達到年產 50 萬輛，從長期來看可能會突破 100 萬輛。