【華冠投顧】台股跳空大跌，拉回找買點?還是剛起跌?



台股今日被台指期閃跌 500 點打昏了，加上台積電 (2330) 丟單，加權指數跳空開低震盪一路走低，終場大跌 121 點，跌幅 1.11%，收在 10743 點，成交量 1120 億元，價跌量縮格局。

7 月份這二天老師不斷苦口婆心要投資人趁大盤創高，股票創高，獲利調節，今日都看到吧… 台股昨日跌 30 點，今日大跌 121 點，意外嗎? 還需要找一堆理由解釋為何跌嗎? 來得及嗎? 相信都幫助到大家在還沒跌之前賣在高檔，開心獲利，離苦得樂。這一波行情從大盤 10227 點說: 出手，一路震盪向上漲到本周一 10914 點說: 可以獲利調節，買跟賣，我們都是用專業，用真心，剖心肝，跟大家事先報告，說實話…. 給您良心的建議，因為真的不願意看散戶總是追高殺低!

重點是: 台股今日大跌 121 點，1 拉回找買點? 2. 還是剛起跌? 問問大家一個簡單問題，10227 漲到 10914 點，現在是高檔還是低檔? 相信大家就知道答案了! 明日季線 10698 點位置很重要，跌破兵敗如山倒。強勢股: 光鈜 (4956)，精材(3374)，佳龍(9955)，同致(3552)，高橋(6234)，大田(8924)，光磊(2340)，協益(5356) 等，弱勢股: 新鉅科 (3630)，智邦(2345)，健策(3653)，聯詠(3034)，大立光(3008)，泰鼎 KY(4927)，奇鋐(3017)，瑞昱(2379)，亞德 KY(1590) 等。

林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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