【華冠投顧】台股漲至鍋蓋區!今天再跌-121點!

◆武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、2455 全新、4994 傳奇

◆台股盤勢分析: 回測箱底

在台積電的利空衝擊下，台北股市早盤下跌 - 72 點開出，隨後在獲利賣壓持續擴散下；加權指數開低走低，終場大跌 - 121 點作收，收在 10743 點，成交量 1120 億。

台股今天的重挫 - 121 點，指數再度回到 10200-10800 的『箱型區間』；市場一面倒的把原兇算在台積電身上。雖然這是個事實，只是對於台股權重最大的一家公司而言；台積電的大漲、大跌，本來就一個正常的情況。而除了這些『消息面』因素外，武傑還是再次強調『籌碼面』的變化。

延續我們昨天說的… 外資從 G20 峰會過後，不但星期一買超力道不如預期；星期二更是反手賣超 - 49 億，而今天再加碼賣超 - 80 億。顯示外資整體操作上，並沒有跟著『消息面』在走；反而是散戶的心理，跟著盤勢上上下下。今天的『鍋蓋』再度蓋回去了，『短沖客』的壓力也愈來愈大；短期來看… 投資人除了留意賣盤殺出，更要小心盤勢有…『回測箱底』的風險!!

◆今天盤面上個股:

◇強勢的個股有:

3511 矽瑪、4956 光鋐、3374 精材、3552 同致、6679 鈺太、8924 大田… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◇弱勢股方面:

3630 新鉅科、2345 智邦、3653 健策、3008 大立光、4927 泰鼎 KY、1590 亞德 KY、2501 國建… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

