超級財報周前夕深種隱憂 調降獲利預估的企業比重高得嚇人

華爾街在企業財報公布旺季的前兩周下修盈利預期，為市場在企業財報公布低於預期時打預防針，並非什麼大新聞，但目前真正令人擔憂的事可能正在成形。

彭博社的數據顯示，最近在財報公布前夕，已有超過 80% 的標準普爾 500 指數公司下修盈利預測，同時分析師也以近三年來最快的調降企業的財報預測。

標普 500 指數企業今年第二季調整獲利預估的調降比重高達 82%。

GuideStone 資本管理總裁 David Spika 表示，投資人似乎只關注貨幣政策和美中貿易衝突等議題，忽略了目前的企業獲利情形有多糟糕，而盈利才是應該推動股價上漲的實際動力。

企業在財報公布前調降盈利預期，為可能爆出的更大利空預先消毒，投資人不須大驚小怪，但這次企業調降盈利預期的家數未免也太多了，尤其是在投資人關注全球經濟、貿易戰及聯準會降息動向的此刻，無疑又增添了市場不少疑慮。

而且值得注意的是，彭博彙編的數據顯示，過去幾個月標準普爾 500 指數調整獲利展望的企業中，有高達 82% 是進行調降，比重之高，和去年第三季有著驚人的相似之處，當時指數在企業財報公布後暴跌近 20%；再往前看，更強烈的悲觀情緒更在 2015 年出現過，而標普 500 指數在八月大跌超過 6%。

此外，華爾街分析師也積極著手調降企業的獲利展望，根據 Sundial 資本研究公布的數據顯示，6 月分析師們調降比調升獲利預估的個股多出了 116 檔，是 2017 年 9 月以來的最差水平，調降的情形著實令人很擔心。

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