擔憂臉書加密貨幣　BIS將與各國央行合作 啟動「創新中心」

有「央行的央行」之稱的國際清算銀行 (Bank for International Settlements，BIS)，於週日 (30 日) 的年度報告中宣布，將與 60 國央行合作，在瑞士巴塞爾 (Basel)、香港與新加坡，啟動金融創新中心 (innovation hub)，目的是為協助各國央行因應金融科技的快速變化，改良國際金融體系的運作。

雖然 BIS 並未提及臉書在 6 月時發行的加密貨幣 (Libra) 與啟動創新中心是否有直接關聯，不過 BIS 總經理 Agustin Carstens 接受英國《金融時報》採訪時表示：「各國央行將需要發行自己的數位貨幣的金融市場，可能會比我們預期的還要快來臨」。

消息釋出前，BIS 在 6 月 24 日時，首次警告臉書發行加密貨幣的計畫，將會帶來新風險，雖然分析師預期傳統金融業不會很快被淘汰。

總部位於巴塞爾的國際清算銀行負責人 Carstens，經常討論貨幣數位化對傳統金融體系的影響，他認為當局需要設計一個完善的數位貨幣運作體制，來對比特幣等加密貨幣進行管制，並強調這種貨幣不能作為交易支付的幣值。

總部位於瑞士巴賽爾的國際清算洋行 BIS(圖片: AFP)

據傳包含瑞士央行在內的一些歐洲央行，正在研究如何發行數位貨幣，而 BIS 新成立的創新中心，將能促進各國央行對日新月異的金融新科技深入了解，進而改良傳統金融體系。

聯準會和歐洲央行皆在六月份暗示降息的可能，以推動放緩的經濟，不過 Carstens 也指出，美中貿易戰的情勢也是滯礙經濟發展的元凶，發行貨幣這項政策也不能夠解決。

Carstens 向英國《金融時報》表示：「目前還不確定各國對於發行數位貨幣的需求如何」「目前消費者可以透過各銀行推出的電子錢包，用來支付所有生活消費，數位貨幣的發行將取決於該幣值的穩定性和可靠性」